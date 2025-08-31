विज्ञापन
दिल्‍ली में फिर एनकाउंटर, कपिल सांगवान-वेंकट गैंग के 2 शूटरों को पैर में लगी गोली

दिल्‍ली में एनकाउंटर के दौरान कपिल सांगवान और वेंकट गैंग के 2 शूटरों को पैर में गोली लगी है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई है.

दिल्‍ली में फिर एनकाउंटर, कपिल सांगवान-वेंकट गैंग के 2 शूटरों को पैर में लगी गोली
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़...
  • दिल्ली के जाफरपुर कला में पुलिस स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें दो शूटर घायल हुए.
  • घायल आरोपियों की पहचान नवीन और अनमोल के रूप में हुई जो कपिल नंदू-वेंकट गर्ग गिरोह से जुड़े हैं.
  • शनिवार को रोहिणी इलाके में हुई मुठभेड़ में हर्षदीप और नवीन नामक दो वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था.
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली के जाफरपुर कला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस एनकाउंटर के दौरान कपिल सांगवान और वेंकट गैंग के 2 शूटरों को पैर में गोली लगी है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई है. आरोपियों के नाम नवीन और अनमोल बताए जा रहे हैं. बता दें कि दिल्ली में मुठभेड़ के बाद कपिल नंदू-वेंकट गर्ग गिरोह के दो गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 

शनिवार को दिल्ली में गोलीबारी के एक हालिया मामले में वांछित दो व्यक्तियों को शहर के रोहिणी इलाके में पुलिस के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों व्यक्ति कथित रूप से कपिल नंदू-वेंकट गर्ग गिरोह से जुड़े हैं. दोनों आरोपियों की पहचान हर्षदीप (20) और नवीन (24) के रूप में हुई है, जो क्रमश: हरियाणा के अंबाला छावनी और पानीपत के निवासी हैं. 

पुलिस ने बताया कि दोनों को रोहिणी सेक्टर-28 में गोलीबारी के दौरान गोली लगी और दोनों उपचाराधीन हैं. अधिकारियों के अनुसार, दोनों 28 अगस्त को दिल्ली के छावला में हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में वांछित थे. पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य साथियों की पहचान करने और घटना में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए आगे की जांच की जा रही है.

Delhi Encounter, Kapil Sangwan Gang, Venkat Gang, Delhi Crime News
