दिल्लीः बीच सड़क पर ताबड़तोड़ चाकूबाजी, वीडियो में कहा- 2 मर्डर कर आए हैं, तीसरा भी करना है

दिल्ली में बीते कुछ दिनों से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. बीच सड़क पर दिनदहाड़े चाकूबाजी, ताबड़तोड़ फायरिंग, कई मामलों के आरोपी की हत्या जैसी घटनाएं बढ़ी है. अब एक ऐसा ही मामला जहांगीरपुरी इलाके से भी सामने आया है.

दिल्ली में बीच सड़क पर दिनदहाड़े चाकूबाजी.
  • दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चार बदमाशों ने दो युवकों पर दिनदहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया.
  • इस हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें बदमाश खुलेआम युवकों पर वार करते दिख रहे हैं.
  • आरोपियों ने खुद एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने दो मर्डर करने और तीसरा करने की बात कही है.
नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का हौसला किस कदर बुंलद है, इसका एक मामला जहांगीरपुरी इलाके से सामने आया है. यहां बीच सड़क पर दिनदहाड़े बेखौफ बदमाशों ने दो युवकों पर चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला किया. इस हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. जिसमें 4-5 की संख्या में बदमाश दो युवकों को सड़क पर सरेआम चाकू मारते नजर आ रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना जहांगीरपुरी के K ब्लॉक की है. जहां पर 4 आरोपियों ने आशु और विमल नाम के दो युवकों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए.

3 जनवरी की बताई जा रही घटना

चाकूबाजी की यह घटना 3 जनवरी की है. अब इसका वीडियो सामने आया है. जिसमें दिख रहा है कि कैसे आरोपी दोनों युवकों पर एक के बाद चाकू से वार कर रहे हैं. इस घटना में दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए. उन्हें इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

वीडियो में आरोपी बोल रहे- 2 मर्डर किए हैं, तीसरा करना है

दूसरी ओर चाकूबाजी का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद अब एक और नया वीडियो सामने आया है. जिसमें चाकूबाजी करने वाले लड़कों ने खुद अपना वीडियो बनाया और उसमें खुलेआम बोलते नजर आ रहे हैं कि दो मर्डर करके आ रहे हैं तीसरा भी करना है. 

वीडियो में दिख रहे बदमाश नाबालिग

हालांकि इस वीडियो में दिख रहे बदमाश नाबालिग बताए जा रहे हैं. इस कारण हम बदमाशों के उस वीडियो को यहां साझा नहीं कर रहे हैं. लेकिन वीडियो में जिस तरह से कच्ची उम्र के इन बदमाशों ने बुलंद हौसला दिखाया है उससे कहा जा रहा है कि दिल्ली में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है.

पुलिस मामले की कर रही जांच

पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है और ये भी जांच कर रही है कि वीडियो इन्होंने कब बनाया और वीडियो में ये किस मर्डर कि बात कर रहे हैं. मालूम हो कि बीते दो-तीन दिनों में दिल्ली में रोहिणी, जहांगीरपुरी, सीमापुरी सहित कई इलाकों से अपराध की छोटी-बड़ी घटनाएं सामने आई है. 

Delhi Crime, Delhi Crime News, Delhi Crime News In Hindi, Delhi Police, Delhi Police News
