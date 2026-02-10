विज्ञापन
विशेष लिंक

शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार की नई पहल, CM रेखा गुप्ता ने 100 सरकारी स्कूलों में किया कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन

दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय (मानसरोवर गार्डन) और डी.आई.ई.टी. (दिलशाद गार्डन) में नवनिर्मित चार मंजिला इमारतों का भी लोकार्पण हुआ. साथ ही 100 सरकारी विद्यालयों में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया गया.

Read Time: 2 mins
Share
शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार की नई पहल, CM रेखा गुप्ता ने 100 सरकारी स्कूलों में किया कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन
  • दिल्ली सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया है.
  • सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन और डीआईईटी दिलशाद गार्डन में 4 मंजिला नवनिर्मित इमारतों का लोकार्पण किया गया.
  • ये आधुनिक भवन भविष्य की शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में शिक्षा के स्तर को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने और प्रत्येक बच्चे को समान डिजिटल अवसर प्रदान करने के संकल्प के साथ एक बड़ी पहल की गई है. इसके तहत आज दिल्ली के 100 सरकारी विद्यालयों में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया गया, ताकि छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सके.

इसके साथ ही सर्वोदय विद्यालय (मानसरोवर गार्डन) और डी.आई.ई.टी. (दिलशाद गार्डन) में नवनिर्मित चार मंजिला इमारतों का भी लोकार्पण हुआ. इन आधुनिक भवनों को भविष्य की शिक्षा के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, जहा से दिल्ली के उज्जवल कल की नींव रखी जाएगी.

Latest and Breaking News on NDTV

पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसमें निजी स्कूलों की फीस में मनमानी पर रोक लगाने से लेकर नए पाठ्यक्रम और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है. सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी स्कूलों के छात्र भी उसी आत्मविश्वास और विजन के साथ आगे बढ़ें, जो किसी भी बड़े निजी संस्थान के छात्रों को मिलता है. इस महत्वपूर्ण अवसर पर कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, विधायक हरीश खुराना और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने शिक्षा के इस आधुनिक विजन की सराहना की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi School Computer Labs, Delhi News, Rekha Gupta, Delhi BJP Government
Get App for Better Experience
Install Now