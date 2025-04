'मैंने कमिश्नर से बात की, दोषी जल्द होंगे गिरफ्तार', सीलमपुर हत्या पर CM रेखा गुप्ता

दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या मामले (Delhi Murder Case) पर सीएम रेखा गुप्ता की सीधी नजर है. वह मामले का हर एक अपडेट लगतार पुलिस से ले रही हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में कहा कि कुणाल की हत्या पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. उनकी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी. मामले में FIR दर्ज हो चुकी है. पीड़ित को न्याय मिलेगा. पुलिस अपने काम पर लगी हुई है.

दिल्ली की सीएम ने कहा कि कुणाल के हत्या के दोषियों को पुलिस लगातार ढूंढ रही है.जल्द ही सभी दोषी पकड़े जाएंगे और परिवार के साथ न्याय होगा. इस मामले में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

#WATCH | On the murder of a 17-year-old boy in Seelampur, Delhi CM Rekha Gupta says, "I have spoken to the Police commissioner on the murder of 17-year-old boy, Kunal. The Police are after the accused, and they will be caught soon. FIR has been registered, and the Police are on… pic.twitter.com/Hp3Mk6sLlO