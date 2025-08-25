वर्दी फाड़ी, मोबाइल फोन भी छीना... ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला 19 अगस्त का है. जानकारी के अनुसार मौर्य एन्क्लेव थाने इलाके में मधुबन चौक पर 19 अगस्त को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था. जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक स्टाफ ड्यूटी पर ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा था, तभी बिना हेलमेट और गलत साइड से आ रहे स्कूटी सवार दो युवकों को रोका गया. जब पुलिस ने उनसे लाइसेंस मांगा तो दोनों आक्रामक हो गए और मारपीट पर उतर आए.

पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की

इस दौरान आरोपियों के 3 से 4 साथी और मौके पर आ गए और मिलकर पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की. हमले में पुलिसकर्मियों की यूनिफॉर्म तक फाड़ दी गई और एक कांस्टेबल का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पुलिस वालों को डंडों से मारते हुए नजर आ रहे हैं.

बिना लाइसेंस और हेलमेट स्कूटी चला रहे दो युवकों को जब पुलिस ने रोका तो की मारपीट



दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बिना हेलमेट और गलत साइड से आ रहे स्कूटी सवार दो युवकों को रोका और लाइसेंस मांगा तो इस पर दोनों आक्रामक हो गए और पुलिसकर्मियों से मारपीट करने लगे. घटना के… pic.twitter.com/ynj3ClSFCH — NDTV India (@ndtvindia) August 25, 2025

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों की पहचान 28 साल के मोहित और 34 साल के पर्वी के रूप में की है, दोनों पीतमपुरा के रहने वाले हैं. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मौर्य एन्क्लेव थाने में इस संबंध में एफआईआर नंबर 347/2025 दर्ज की गई है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.