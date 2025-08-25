विज्ञापन
वर्दी फाड़ी, मोबाइल फोन भी छीना... ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान 28 साल के मोहित और 34 साल के पर्वी के रूप में की है, दोनों पीतमपुरा के रहने वाले हैं.

नई दिल्ली:

 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला 19 अगस्त का है. जानकारी के अनुसार मौर्य एन्क्लेव थाने इलाके में मधुबन चौक पर 19 अगस्त को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था. जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक स्टाफ ड्यूटी पर ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा था, तभी बिना हेलमेट और गलत साइड से आ रहे स्कूटी सवार दो युवकों को रोका गया. जब पुलिस ने उनसे लाइसेंस मांगा तो दोनों आक्रामक हो गए और मारपीट पर उतर आए.

पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की

इस दौरान आरोपियों के 3 से 4 साथी और मौके पर आ गए और मिलकर पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की. हमले में पुलिसकर्मियों की यूनिफॉर्म तक फाड़ दी गई और एक कांस्टेबल का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पुलिस वालों को डंडों से मारते हुए नजर आ रहे हैं.

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों की पहचान 28 साल के मोहित और 34 साल के पर्वी के रूप में की है, दोनों पीतमपुरा के रहने वाले हैं. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मौर्य एन्क्लेव थाने में इस संबंध में एफआईआर नंबर 347/2025 दर्ज की गई है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.

Attacked On Traffic Policemen, Policemen Uniform Tore, Crime News, Delhi Crime News
