एक्सीडेंट कैसे हुआ... BMW टक्कर मामले में आरोपी गगनप्रीत के पति ने खोले कई राज?

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर को हुई BMW की टक्कर मामले (Delhi BMW Accident) में गिरफ्तार गगनप्रीत के पतिपरीक्षित का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है. गगनप्रीत के पति ने कहा कि एक्सीडेंट कैसे हो गया वह ये बात नहीं जानता. परीक्षित ने बताया कि हादसे के बाद गगनप्रीत ने कहा कि वह टैक्सी से अस्पताल जा रही है. इसके बाद वह दूसरी टैक्सी से चले गए.

गगनप्रीत के पति परीक्षित का बयान

गगनप्रीत के पिता को भी उसने फोन करके बता दिया था कि वह घायलों को अस्पताल आ रही हैं. अब पुलिस परीक्षित के बयानों को तकनीकी सबूतों के साथ वेरिफाई कर रही है. पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू चला रही महिला के पति परीक्षित ने अपने ससुर को फोन कर बताया था कि पत्नी गगनप्रीत पीड़ितों को अस्पताल लेकर पहुंच रही है.

बता दें कि बीएमडब्लू टक्कर हादसे में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी. उनकी पत्नी संदीप कौर घायल हैं. हादसे के समय वह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे.

विनती करने के बाद भी नहीं ले गए पास के अस्पताल

पुलिस को दिए अपने बयान में, संदीप कौर ने कहा कि उन्होंने महिला गगनप्रीत कौर और उसके पति परीक्षित से बार-बार विनती की थी कि वे उनके पति नवजोत सिंह को नजदीकी अस्पताल ले जाएं, क्योंकि उनके पति बेहोश थे और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी. हालांकि, वे लोग नवजोत को हादसे वाली जगह से 19 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर न्यूलाइफ अस्पताल लेकर गए.

गगनप्रीत के कही थी न्यूलाइफ अस्पताल ले जाने की बात

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस परीक्षित को पूछताछ के लिए लेकर आई, जिसमें उसने बताया कि उसे नहीं पता कि दुर्घटना कैसे हुई. उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि वह उन्हें वैन में न्यूलाइफ अस्पताल ले जा रही है, जबकि परीक्षित ने भी अपने ससुर को फोन करके बताया था कि गगनप्रीत उन्हें वहां ला रही है.