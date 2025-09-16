विज्ञापन
दिल्ली BMW केस: पापा गिफ्ट तो आ गए, आप कहां हैं..! बेटे के बर्थडे पर उठेगी पिता की अर्थी, हर आंख नम

दोस्त नवजोत को याद करते हुए ऋषभ भावुक हो गए. उनके जहन में वे सभी मस्ती भरे पल एक बार फिर से ताजा हो उठे जो कभी उन्होंने एक साथ बिताए थे. चाहे वह साथ जन्मदिन मनाना हो या फिर साथ नांच-गाना और मस्ती करना. पढ़ें दिव्यांकर तिवारी की रिपोर्ट...

दिल्ली में मंगलवार शाम होगा नवजोत सिंह का अंतिम संस्कार.

  • दिल्ली के धौला कुआं में हुए BMW टक्कर में नवजोत सिंह की मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक का माहौल है.
  • नवजोत सिंह का पोस्टमार्टम दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में चल रहा है और शाम को अंतिम संस्कार होगा.
  • नवजोत के बेटे नवनूर सिंह का मंगलवार को जन्मदिन है, आज ही पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा.
नई दिल्ली:

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर को हुए एक BMW की टक्कर (Delhi BMW Accident) ने संदीप कौर के परिवार की खुशियां उजाड़ कर रख दी हैं. उनके पति नवजोत अब कभी वापस नहीं लौटेंगे. परिवार से लेकर दोस्तों तक, हर कोई गमगीन है. एक तरफ बेटे का जन्मदिन और दूसरी तरफ पति को अंतिम विदाई देने का वक्त. एक परिवार के लिए इससे ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता. पिता, बेटे और पत्नी का तो संसार ही उजड़ गया. दोस्त की आंखें भी नम हैं.

अभी पोस्टमार्टम चल रहा, शाम को होगा अंतिम संस्कार

वित्त मंत्रालय में काम करने वाले नवजोत सिंह की बीएमडब्ल्यू कार से टकराने के बाद मौत हो गई थी. दिल्ली के ही दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में फिलहाल नवजोत का पोस्टमार्टम चल रहा है. पोस्टमार्टम के बाद नवजोत के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन उनकी पत्नी घायल संदीप कौर को करवाया जाएगा. उसके बाद शाम में बेरीवाला बाग में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

बेटे के बर्थडे के दिन पिता का अंतिम संस्कार

आज ही नवजोत के बेटे नवनूर सिंह का बर्थडे है. बेटे के जन्मदिन के लिए नवजोत ने जो भी गिफ्ट ऑर्डर किए थे, वे सब आज सुबह ही डिलीवर हुए हैं. नवजोत के दोस्त ऋषभ की आंखें भी नम हैं. उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है. नवजोत को घायल हालत में 20 किमी दूर अस्पताल में एडमिट कराने पर सवाल पर ऋषभ ने कई सवाल खड़े किए हैं. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि नवजोत को न्याय जरूर मिलेगा.

दोस्त ऋषभ की आंखें नम, याद आए मस्ती भर पल

दोस्त नवजोत को याद करते हुए ऋषभ भावुक हो गए. उनके जहन में वे सभी मस्ती भरे पल एक बार फिर से ताजा हो उठे जो कभी उन्होंने एक साथ बिताए थे. चाहे वह साथ जन्मदिन मनाना हो या फिर साथ नांच-गाना और मस्ती करना.  

ऋषभ के जन्मदिन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नवजोत उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं. वहीं दूसरे वीडियो में नवजोत अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

