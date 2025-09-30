हादसा या लापरवाही? मंदिर से लौट रही 5 साल की बच्ची के सिर में घुसा लोहे का सरिया, दर्दनाक मौत

दिल्ली के शाहदरा के जगतपुरी एक्सटेंशन में एक निर्माणाधीन इमारत से लोहे का सरिया गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई. इस मामले में इमारत के मालिक नाथू सिंह और वहां काम कर रहे तीन मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है.पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने बताया कि यह घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे हुई, जब बच्ची दुर्गा मंदिर से लौटते समय इलाके से गुजर रही थी. तभी एक लोहे की रोड उसके ऊपर (Delhi Child Death)गिर गई.

ICU में इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम

इस भयानक घटना के बाद बच्ची को तुरंत ही जीटीबी अस्पताल ले जाया गया. बच्ची को आईसीयू में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बच्ची के पिता के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने आदि के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 125 (ए) (मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज किया है. बच्ची की मौत के बाद इस मामले में बीएनएस की धारा 106 (लापरवाही से मौत) जोड़ दी गई है.

लोहे का सरिया सिर में घुसने से बच्ची हुई थी घायल

दिल दहलादेने वाला यह हादसा दिल्ली के जगतपुरी एक्सटेंशन में रविवार सुबह 11 बजे गली नंबर 4 में हुआ. हादसे के समय बच्ची वहां से गुजर रही थी. पुलिस को सुबह 11 बजे पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक निर्माणाधीन इमारत से लोहे का सरिया गिरने से बच्ची घायल हो गई, बच्ची को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया है.

पानी की टंकी के लिए हो रहा था लोहे की सरिया का इस्तेमाल

जांच में पता चला कि चार मंजिला इमारत की छत पर पानी की टंकी के लिए लोहे की सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो अचानक गिर गई. लोहे की रोड बच्ची के सिर पर जा गिरी, जिससे उसकी दाहिनी आंख और सिर में गंभीर चोट लग गई. इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई.

निर्माण कार्य रोका गया, 4 लोग गिरफ्तार

पुलिस ने लोहे की रोड को जब्त कर निर्माण कार्य को तत्काल रोक दिया. वहीं मकान मालिक नत्थू सिंह और तीन मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से हुआ. डीसीपी शाहदरा ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके. इस हादसे ने स्थानीय लोगों में निर्माण कार्यों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

