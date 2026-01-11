Morning Tips: सुबह नहाएं या पहले योग करें, प्रेमानंद महाराज से जानिए

Morning Tips: सुबह-सुबह की कुछ आदतें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत महत्व रखती हैं. दिन की शुरुआत हेल्दी होती है तो शरीर एनर्जेटिक रहता है, लेकिन बहुत से कम लोगों को पता होता है कि सुबह सबसे पहले नहाएं या फिर पहले योगा करें. प्रेमानंद महाराज ने बताया कि दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सुबह उठकर पहले पानी पिएं, टहलें, शौच जाएं, फिर स्नान करें और उसके बाद योग-व्यायाम करें, क्योंकि शरीर को शुद्ध करने और एनर्जेटिक महसूस करने के लिए पहले शुद्ध होना और फिर योग करना सही क्रम है, यह शरीर की एनर्जी को संतुलित रखता है और मन को एकाग्र करने में मदद करता है, जिससे साधना सफल होती है.

यह भी पढ़ें:- वजन घटाना है? रोजाना इन चीजों का सेवन करें, तेजी से हो सकता है Weight Loss

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, योग साधना शुरू करने से पहले, नहाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है. नहाने से शारीरिक अशुद्धियां दूर होती हैं, इंद्रियां ताजा होती हैं और एनर्जी जागृत होती है. जब शरीर साफ होता है, तो प्राण जीवन एनर्जी स्वतंत्र रूप से बहती है, जिससे हमें अभ्यास के दौरान हल्का और ज्यादा केंद्रित महसूस होता है.

प्रेमानंद महाराज के अनुसार सुबह का डेली रूटीन

पानी पिएं और टहलें- सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ा पानी पिएं और फिर थोड़ा टहलें, ताकि शरीर की आंतरिक सफाई यानी शौच के लिए मन तैयार हो सके.

शौच और स्नान- टहलने के बाद शौच जाएं और फिर स्नान करें, महाराज कहते हैं कि नहाते समय पानी सबसे पहले नाभि पर डालना चाहिए, जिससे शरीर में एनर्जी का संतुलन बना रहता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

योग और व्यायाम- स्नान के बाद आप आराम से दंड-बैठक, व्यायाम और प्राणायाम कर सकते हैं, शरीर शुद्ध और हल्का महसूस करेगा, जिससे योग बेहतर होगा.

मन की तैयारी- उठते ही भगवान का नाम जपने और यह निश्चय करने का अभ्यास करें कि आज का पूरा समय प्रभु की आराधना में लगाएंगे, जिससे मन एकाग्र और पवित्र होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.