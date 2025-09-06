नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में शुक्रवार शाम अज्ञात लोगों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. हर्ष विहार थाने को शाम में करीब सवा सात बजे गोलीबारी की सूचना मिली. पुलिस की एक टीम प्रताप नगर के सी-ब्लॉक पहुंची, जहां पता चला कि गोली लगने से घायल दो लोगों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया है.

एक अधिकारी ने बताया कि 35 वर्षीय सुधीर उर्फ ​​बंटी और 30 वर्षीय राधे प्रजापति की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही हैं और सबूत जुटा रही है. आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. हमले के मकसद का अभी पता नहीं चल पाया है. हम घटनास्‍थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं.'