विज्ञापन
विशेष लिंक

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

Delhi Double Murder: दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना हर्ष विहार इलाके के प्रताप नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब दो हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया. इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि गोली मारकर हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम.

Read Time: 2 mins
Share
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में गोलीबारी में दो लोगों की मौत
नई दिल्‍ली:

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में शुक्रवार शाम अज्ञात लोगों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. हर्ष विहार थाने को शाम में करीब सवा सात बजे गोलीबारी की सूचना मिली. पुलिस की एक टीम प्रताप नगर के सी-ब्लॉक पहुंची, जहां पता चला कि गोली लगने से घायल दो लोगों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया है.

एक अधिकारी ने बताया कि 35 वर्षीय सुधीर उर्फ ​​बंटी और 30 वर्षीय राधे प्रजापति की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही हैं और सबूत जुटा रही है. आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. हमले के मकसद का अभी पता नहीं चल पाया है. हम घटनास्‍थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Shotout, Delhi Murder, Delhi Harsh Vihar Murder
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com