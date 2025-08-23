विज्ञापन
सीएम रेखा गुप्ता कहा कि आज मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए हैं.कॉलेज की ऐसी यादें होती हैं जो कभी जीवन भर भुलाई नहीं जाती.

मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है... अपने हुए हमले को लेकर बोलीं सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान
नई दिल्ली:

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने ऊपर हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच से इसे लेकर कुछ कहा है. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे तूफानों से जूझने की आदत है. आज मेरे साथ इतनी बड़ी ताक है दिल्लीवालों का प्यार और आशीर्वाद मौजूद है, असुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं. इस कार्यक्रम के दौरान रेखा गुप्ता ने अपने कॉलेज के दिनों को भी याद किया.

उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए हैं.कॉलेज की ऐसी यादें होती हैं जो कभी जीवन भर भुलाई नहीं जाती.ये एक ऐसा सफर होता है कि आप कहीं भी पहुंच जाए आप उन दिनों को याद करते हैं. SRCC सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि एशिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है. उन्होंने आगे कहा कि आज दिल्ली कहीं न कहीं पिछड़ गई है. जो सुंदर स्वरूप दिल्ली का होना चाहिए था वो नहीं है. हम सभी को मिलकर ये काम करना होगा.दिल्ली को आगे बढ़ाना होगा.दिल्ली को नई पॉजिटिव इमेज के साथ आगे बढ़े.

दिल्ली को एजुकेशन जब बनाना है. रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि कई नेगेटिव लोग अपने देश के खिलाफ बोलते हैं ऐसे लोगों को करारा जवाब देना ये हमारा काम है. हमे एक काम देश के लिए करना चाहिए.
 

