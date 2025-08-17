रैली में कर्मचारियों को जबरन ले जा रही बीजेपी... आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को आज द्वारका एक्सप्रेव के साथ-साथ 11 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी है. पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं का शुभारंभ रोहिणी में आयोजित एक रैली में की. पीएम मोदी की इस रैली को लेकर अब आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बड़ा बयान दिया है. आप का आरोप है कि इस रैली में बीजेपी कर्मचारियों को जबरन लेकर गई है. ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने. उन्होंने इन आरोपों को लेकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को डंडे के जोर पर रैली में ले जाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह बड़े ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी, मलेरिया विभाग के कर्मचारी, लाइसेंस विभाग के कर्मचारी और नगर निगम स्कूल के अध्यापकों को जबरदस्ती डंडे के जोर पर रैली में ले जा रही है. भाजपा की इस प्रकार की हरकतों को देखते हुए किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठाना लाजमी है, कि आखिर 6 महीने में दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने को तैयार नहीं है.

भारद्वाज ने कहा कि कल जन्माष्टमी थी. हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात को 12:00 बजे के बाद मंदिर जाकर दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, घर आते हैं. ये सब करते करते लोगों को सोने में लगभग 2:00 बज जाते हैं. जन्माष्टमी के अगले दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग नवमी की पूजा करते हैं. यह बड़े ही शर्म की बात है, कि जिन कर्मचारियों ने कल दिन में अपना काम किया, रात में वह सभी लोग पूजा पाठ और मंदिरों के लिए देर रात तक व्यस्त रहे, आज छुट्टी वाले दिन जब कुछ लोगों को नवमी की पूजा करनी थी. अपने घरों में आराम करना था, उन्हें भाजपा की नगर निगम की ओर से आदेश जारी किया जाता है, कि कल सुबह 7:00 बजे निम्न स्थान पर पहुंचे आप सब की हाजिरी ली जाएगी.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कल (शनिवार को) छुट्टी के दिन सभी जोन में डिप्टी कमिश्नर अपने अपने जोन के कार्यालय में बैठे हुए थे और अलग-अलग विभाग के कर्मचारी के लिए आदेश जारी किए जा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ जुटाना के लिए काम चल रहा था. इस संबंध में सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम के शिक्षा विभाग के सेंट्रल जोन के लिए डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया गया एक आदेश पत्रकारों के समक्ष रखते हुए बताया कि इस आदेश में साफ तौर पर लिखा है, कि नगर निगम के अध्यापकों को सुबह 7:00 बजे बताए गए स्थान पर पहुंचना है और 7:30 बजे वहां से बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए रवाना होगी. साथ ही धमकी दी गई है, कि इस रैली में डिप्टी कमिश्नर के आदेश अनुसार चुने गए सभी अध्यापकों को आना अनिवार्य है.