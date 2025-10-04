6 अक्टूबर से दिल्ली एयरपोर्ट पर बदलेगा इन उड़ानों का टर्मिनल, जानें नई व्यवस्था 

राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की घरेलू उड़ानों की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत एयरलाइंस की कुछ घरेलू विमान दूसरे टर्मिनल पर शिफ्ट की जाएंगी. विमान कंपनी ने एक बयान में बताया है कि 26 अक्टूबर से एयर इंडिया (Air India) की कुल 180 घरेलू उड़ानों में से 60 उड़ानें अब टर्मिनल 2 (T2) से चलेंगी. जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) की सभी घरेलू उड़ानें अब टर्मिनल 1 (T1) से संचालित होंगी. हालांकि, नई व्यवस्था का असर इंटरनेशल फ्लाइट पर नहीं पड़ेगा. सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पहले की तरह टर्मिनल 3 (T3) से ही चलेंगी.

क्यों किया गया बदलाव?



दरअसल, एयरपोर्ट ऑपरेटर टर्मिनल 3 का विस्तार कर रहा है ताकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्षमता बढ़ाई जा सके. इसी के मद्देनजर कई घरेलू फ्लाइट को दूसरे टर्मिनल पर शिफ्ट किया जा रहा है.

कौन सी फ्लाइट T2 से उड़ेगी?



यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया ने टी-2 से उड़ने वाली विमानों को नए नंबर दिए हैं. ये सभी विमानें चार अंकों में होंगी और इनका कोड ‘1' से शुरू होगा (जैसे AI1737, AI1787). इस सीरीज की सभी विमानें अब टर्मिनल-2 से ही उड़ेगी.

कौन सी फ्लाइट T1 से जाएगी?



अगर आपके टिकट पर एयर इंडिया लिखा है, लेकिन उड़ान एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट कर रहा है, तो वह उड़ान टर्मिनल 1 (T1) से चलेगी. इन उड़ानों के फ्लाइट नंबर चार अंकों के होंगे और ‘9' से शुरू होंगे (जैसे – AI9501, AI9550).

कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाले यात्रियों के लिए सुविधा



जानकारी के अनुसार, जिन यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बीच होंगी, उन्हें इंटर-टर्मिनल ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी. बोर्डिंग पास वाले यात्रियों के बैग सीधे एयरसाइड ट्रांसफर किए जाएंगे. टी-1, टी-2 और टी-3 के बीच यात्रियों को हर 10 मिनट पर फ्री शटल सर्विस मिलेगी. जिन यात्रियों को विशेष सहायता चाहिए, उनके लिए बग्गी राइड भी उपलब्ध होगी.

विमान कंपनी ने कहा है कि वो यात्रियों को बदलाव की जानकारी एसएमएस और ईमेल के जरिए नोटिफाई करेंगे. जो यात्री नई बुकिंग करेंगे, उन्हें टिकट पर ही टर्मिनल की जानकारी दी जाएगी. ऑनलाइन चेक-इन करने वाले यात्रियों को भी विशेष नोटिफिकेशन मिलेगा. एयरलाइन ने अतिरिक्त ग्राउंड स्टाफ भी तैनात करने का ऐलान किया है, जो विशेष टी-शर्ट पहनेंगे ताकि यात्रियों को आसानी से पहचाना जा सके.

यात्री इन बातों का रखें ध्यान



एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे बुकिंग में सही मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल सके. इसके अलावा फ्लाइट या टर्मिनल से जुड़ी जानकारी के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप या 24x7 कस्टमर सपोर्ट से टर्मिनल की जानकारी जरूर जांच लें.