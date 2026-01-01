दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से:'शीशमहल' और जल बोर्ड पर CAG रिपोर्ट से मचेगा बवाल

दिल्ली विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और इसमें प्रदूषण एवं सरकार द्वारा पेश की जाने वाली तीन कैग रिपोर्ट पर गरमागरम बहस होने की संभावना है.वायु प्रदूषण की समस्या के मूल कारणों पर चर्चा करने और पूर्व के उपायों का आकलन करने के अलावा, रेखा गुप्ता सरकार तीन कैग रिपोर्ट पेश करेगी. ये कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते पुनर्निर्मित बंगले पर, दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज पर और आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों पर होंगी.

पिछले साल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बंगले को 'शीशमहल' नाम दिया था.'फांसी घर' की प्रामाणिकता का मुद्दा सदन में फिर से उठने की संभावना है क्योंकि दिल्ली विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति इस पर एक प्रस्ताव पेश करेगी. मानसून सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री गुप्ता ने सदन को बताया था कि वह ढांचा, जिसका जीर्णोद्धार किया गया था और जिसका उद्घाटन 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 'फांसी घर' के रूप में किया गया था, वास्तव में अभिलेखों के अनुसार एक 'टिफिन कक्ष' था.

विधानसभा परिसर का 1912 का नक्शा दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई दस्तावेज़ या सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि उस जगह का इस्तेमाल फांसी देने के लिए किया जाता था.सत्र सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे उपराज्यपाल के संबोधन से शुरू होगा.दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक बयान में कहा, 'दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सुव्यवस्थित विचार-विमर्श, पारदर्शिता और जिम्मेदार विधायी आचरण के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करेगा.उन्होंने सदन के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार दिल्ली विधानसभा सचिवालय और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सत्र की तैयारियों की समीक्षा की.