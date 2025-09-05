विज्ञापन
मॉनसून ने दिल्ली-NCR में जमाए पैर, अभी और गरज कर बरसेगा... जानें राहत की उम्मीद कब तक

मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश का यह सिलसिला अगले एक हफ्ते तक जारी रह सकता है. अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

  • दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम में धूप और बारिश का अनोखा मिश्रण देखने को मिल रहा है जिससे लोग हैरान हैं.
  • मौसम विभाग ने छह से दस सितंबर तक गरज-चमक के साथ तेज बारिश और आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान दिया है.
  • लगातार हो रही बारिश से यमुना और हिंडन नदियों का जलस्तर बढ़ा है जिससे चारों ओर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम का अजब-गजब रूप देखने को मिल रहा है. कुछ इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं कुछ जगहों पर तेज धूप देखने को मिल रही है. वहीं कई स्थानों पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि धूप भी खिली है और हल्की फुहार भी हो रही है. लोग मौसम के इस रूप से हैरान हैं. इधर मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सामान्यत: बादल छाए रहने, साथ ही मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं 10 सितंबर तक मौसम के हाल की भी भविष्यवाणी की है.

कहीं धूप कहीं पानी, दिल्ली-NCR में ये कैसी हैरानी

दिल्ली के लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे मौसम आज कुछ अलग मिजाज में है. घर से निकलते समय धूप खिली थी और जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा रिमझिम बारिश होने लगी. वहीं कुछ जगहों पर हल्की धूप के साथ बारिश भी साथ में देखने को मिल रही है. मौसम जैसे धूप और बारिश का खेल, खेल रही हो.

राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक बार फिर से मौसम करवट बदल रहा है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार, 10 सितंबर तक लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा.

विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार,

  • 6 सितंबर को गरज-चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट है.
  • 7 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान है.
  • 8 सितंबर को दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.
  • 9 सितंबर को एक बार फिर गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.
  • 10 सितंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश का यह सिलसिला अगले एक हफ्ते तक जारी रह सकता है. अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं, नमी का स्तर 55 से 90 प्रतिशत के बीच हो सकता है, जिसके कारण उमस से लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. शुक्रवार सुबह ह्यूमिडिटी का स्तर 87 प्रतिशत था.

आईएमडी के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी के कई मौसम केंद्रों पर बारिश दर्ज की गई है. सफदरजंग में 7.6 मिमी, पालम में 13.3 मिमी, लोधी रोड में 3.2 मिमी, रिज में 5.2 मिमी, जबकि आया नगर में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई.

बढ़ रहा है यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर

इधर लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है. जिला प्रशासन ने बताया कि फिलहाल आसपास के 43 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुके हैं. कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में डटी हुई हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ी तो जलभराव और बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है. एनसीआर में पहले से ही सड़कों पर जाम और जलभराव की समस्या बनी हुई है, ऐसे में तेज बारिश के चलते हालात और बिगड़ने की आशंका है.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से निचले इलाकों में न जाएं और मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें. साथ ही, बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें.

