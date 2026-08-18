VIDEO: नोएडा में चलती कैब बनी आग का गोला, तेज धमाके से टूटा शीशा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

- कैब में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान
- आग के दौरान कार का शीशा तेज धमाके साथ टूटा
- आग की वजह से पूरी तरह जली कार
नोएडा के सेक्टर 97 के पास चलती कैब में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया और कार आग का गोला बन गई. बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने समय रहते कैब से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. कार में आग की घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी. आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है.
कैब में आग लगने का वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरान कार का शीशा तेज धमाके के साथ टूट जाता है. पीछे से वाहनों के हॉर्न और लोगों की आवाजें सुनी जा सकती हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.
नोएडा के सेक्टर-97 के पास चलती कैब में अचानक भीषण आग लग गई. आग के बीच हुए तेज धमाके से गाड़ी का कांच टूट गया. ड्राइवर ने समय रहते कैब से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट… pic.twitter.com/AHEpCLQndE— NDTV India (@ndtvindia) August 18, 2026
गुरुग्राम में भी कार में लगी थी आग
एक दिन पहले बीते शनिवार की रात गुरुग्राम में कटारिया चौक के पास एक कार में आग लग गई थी. गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते कार से कूद गया और उसकी जान बच गई. बताया गया कि कार में सीएनजी लगी थी. कार में आग की वजह से मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी. जाम की स्थिति बन गई थी. मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी.
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