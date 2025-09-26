विज्ञापन
Global Garba Festival: बॉलीवुड सिंगर्स, फेमस बैंड्स...NCR में कहां-कहां गरबा-डांडिया धमाल, Gen-Z और कपल्‍स नोट कर लें डिटेल्‍स

दिल्‍ली में पहली बार ग्‍लोबल गरबा फेस्टिवल हो रहा है. लोकेशन है- यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 'सुंदर नर्सरी' और तारीख नोट कर लीजिए- 26, 27 और 28 सितंबर 2025.

नवरात्रि (Navratri 2025) में युवाओं खासकर कपल्‍स को गरबा (Garba Festival) और डांडिया नाइट्स (Dandiya Night) का बेसब्री से इंतजार रहता है. जैसे ही 4-5 दिन बीतते हैं, शहर में जगह-जगह गरबा और डांडिया नाइट्स के होर्डिंग वगैरह दिखने लगते हैं. आजकल ऑनलाइन (Online Pass for Garba) का जमाना है तो ज्‍यादातर लोग मोबाइल पर ही सर्च करते हैं कि उनके आसपास कहां-कहां गरबा और डांडिया के शानदार इवेंट्स हो रहे हैं. गरबा की बात करें तो सबसे फेमस है- गुजरात का गरबा (Gujarat Garba festival), जिसे दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था. दिल्‍लीवालों के लिए खुशखबरी (Good News) ये है कि गुजरात में होने वाला फेमस ग्‍लोबल गरबा फेस्टिवल (Global Garba Festival) इस बार राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में हो रहा है.

दिल्‍ली में और भी कई जगह गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन है, जबकि नोएडा  (Noida Garba Dandiya Night) और ग्रुरुग्राम (Gurugram Garba Dandiya Night) में भी कई सारे गरबा और डांडिया इवेंट्स हो रहे हैं. हम यहां कुछ फेमस इवेंट्स की जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप अपना शेड्यूल बना पाएं. 

दिल्‍ली में पहली बार ग्‍लोबल गरबा फेस्टिवल 

दिल्‍ली में पहली बार ग्‍लोबल गरबा फेस्टिवल हो रहा है. लोकेशन है- यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 'सुंदर नर्सरी' और तारीख नोट कर लीजिए- 26, 27 और 28 सितंबर 2025. कलाकार होंगे- इंद्रेश उपाध्‍याय, बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार सलीम-सुलेमान की जोड़ी, गरबा एक्‍सपर्ट गीता झाला एंड बैंड और पद्मश्री उस्ताद अनवर खान मंगनियार एंड ग्रुप.

यह फेस्टिवल ग्लोबल टूरिज्‍म फोरम के समर्थन से गुजरात टूरिज्‍म और दिल्ली टूरिज्म के सहयोग और से आयोजित किया जा रहा है. ये आयोजन अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान की अनूठी मिसाल बनेगा, क्‍योंकि इसमें दुनिया भर के 30 से अधिक देशों के एंबेसडर समेत अनेक गणमान्य अतिथि शामिल होंगे. 

इस दौरान, आगंतुकों के लिए हैंडलूम और हस्तशिल्प प्रदर्शनी, गुजराती व्यंजनों से सजे फूड पवेलियन और सांस्कृतिक संवाद का भी खास इंतज़ाम रहेगा. इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है इसका वास्तविक स्वरुप, जिसमें केवल असली संगीत और नृत्य की प्रस्तुति होगी. इसमें डीजे और रीमिक्स बिल्कुल नहीं होगा.

दिल्ली मंच होगी और गुजरात उसकी आत्मा

फ्यूजन स्फीयर मीडिया एंड कॉन्सेप्ट्स की डायरेक्‍टर शिवानी दत्ता ने कहा, 'ग्लोबल गरबा फेस्टिवल एक सांस्कृतिक संवाद की तरह होगा, जो परंपरा, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक साथ लाकर एक वैश्विक मंच तैयार करेगा. इस फेस्टिवल में दिल्ली मंच होगी और गुजरात उसकी आत्मा.' आगे उन्‍होंने कहा ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक सेतु का काम करेगी, जो भारतीय धरोहर का उत्सव मनाते हुए आने वाले देश-विदेश के अतिथियों को एक शानदार और यादगार अनुभव देगी.  

एनसीआर में और कहां-कहां हो रहे इवेंट्स 

दिल्ली- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 

दिल्ली का सबसे लोकप्रिय डिस्को डांडिया प्लेस, जहां क्लासिकल ढोल-नगाड़ों के साथ टेक्नो बीट्स का तड़का लगता है. यहां का क्राउड और ऊर्जा माहौल को और जीवंत बना देते हैं. 26 से 28 सितंबर, शाम 4 बजे से यहां आप टिकट और पास के जरिये जा सकते हैं. अमूमन गेट नंबर दो से एंट्री मिलती है. 

दिल्ली- गरबा डैजल 2.0

पीतमपुरा का यह ओपन-एयर वेन्यू सस्ती और शानदार डांडिया नाइट के लिए मशहूर है. डांस, शॉपिंग और फूड सबकुछ एक ही जगह पर. 27 और 28 सितंबर को दोपहर 3 बजे से यहां आपका स्‍वागत होगा. इसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट लेने होंगे.  

दिल्ली- पेसिफिक द्वारका रूफटॉप डांडिया

द्वारका का सबसे बड़ा रूफटॉप डांडिया उत्सव हर साल धूम मचाता है. यहां लाइव डीजे, म्यूजिक बैंड और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड स्टॉल्स के साथ डांडिया खेलने का मजा ही अलग है. 26 से 28 सितंबर के बीच शाम 5:30 बजे से आप यहां जा सकते हैं. 

दिल्ली- इंडिया हैबिटेट सेंटर

जो लोग गरबा को सिर्फ डांस नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अनुभव मानते हैं, उनके लिए यह जगह खास है. यहां पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ गरबा नाइट्स का आयोजन होता है. नवरात्रि में यहां जाने के लिए तारीखें निर्धारित होती हैं.   

गुरुग्राम- किंगडम ऑफ ड्रीम्स

भव्य मंच, शानदार लाइट शो और रंगीन माहौल- किंगडम ऑफ ड्रीम्स में गरबा खेलना एक अलग ही अनुभव है. यहां नवरात्रि के दौरान पेशेवर कलाकारों की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी. नवरात्रि के दौरान तारीखें तय होती हैं. आप बुक माय शो या डिस्ट्रिक्‍ट ऐप पर टिकट सर्च कर सकते हैं.  

नोएडा 18- गार्डन गैलेरिया

सेक्टर 18 मेट्रो से सटा गार्डन गैलेरिया हर साल गरबा-डांडिया नाइट्स के लिए मशहूर है. यहां हर उम्र के लोग पारंपरिक परिधान में सज-धजकर पहुंचते हैं. 27, 28 सितंबर और 1 अक्टूबर को रात 8 बजे से यहां आयोजन है. इसके लिए आपकेा ऑनलाइन टिकट लेना होगा. 

ग्रेटर नोएडा- गौर सिटी  

गौर सिटी का डिस्को डांडिया इस साल सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा. यहां फेस्टिव शॉपिंग, हैंडक्राफ्टेड सामान और फ्यूजन फूड भी मिलेगा. पता है- स्टेडियम रोड, ई-ब्लॉक, गौर सिटी 1, जहां आप 27 और 28 सितंबर, शाम 4 बजे से जा सकते हैं. 

नोएडा एक्सटेंशन- रुबरू गरबा नाइट

यहां का अरेंजमेंट फैमिली-फ्रेंडली है. बच्चों के गेम्स, फूड स्टॉल्स और लाइव डीजे सब मिलकर इसे खास बनाते हैं. 26 से 28 सितंबर, शाम 7 बजे से आप नोएडा एक्सटेंशन स्थित रूबरू गरबा नाइट में शरीक हो सकते हैं. ऑनलाइन टिकट लेना होगा.  

नोएडा- डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया

यहां डांडिया नाइट 28 सितंबर को होने वाला है. टिकट की कीमत भी बाकी जगहों से कम है, और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी है. 28 सितंबर को शाम 7 बजे से आप यहां जा सकते हैं.   

नोएडा- स्टेडियम गरबा फेस्ट

नोएडा स्टेडियम का भव्य आयोजन हजारों लोगों को आकर्षित करता है. हर साल यहां सेलिब्रिटी गायक भी परफॉर्म करते हैं. डांडिया के साथ खाने-पीने का भी भरपूर इंतजाम होता है.

गाजियाबाद- रासलीला नीऑन डांडिया नाइट

ट्रिनिटी बैंक्वेट, कवि नगर में होने वाला यह इवेंट अपने नीऑन थीम और भव्य सजावट के लिए जाना जाता है. 28 सितंबर, शाम 5 बजे से आप यहां जा सकते हैं.  

गाजियाबाद- ईडीएम मॉल डांडिया नाइट्स 2025

गाजियाबाद में इस बार नवरात्रि का रंग ईडीएम मॉल में जमने वाला है. खूबसूरत सजावट, पारंपरिक संगीत और खाने-पीने के कई विकल्प यहां मौजूद रहेंगे. यह जगह फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए परफेक्ट है. 26 से 28 सितंबर, शाम 6 बजे से लोग प्लॉट नंबर 1, कौशांबी रोड, आनंद विहार, गाजियाबाद जा सकते हैं. 

गाजियाबाद- सोहो गार्डन डांडिया रास

अगर आप ओपन-एयर और पार्टी जैसा माहौल चाहते हैं, तो सोहो गार्डन का रूफटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा. यहां नि:शुल्क डांडिया स्टिक, नवरात्रि स्पेशल बुफे और लाइव डीजे की धुन पर रातभर नाच सकते हैं. 26 से 28 सितंबर, रात 8 बजे से यहां आयोजन है.  

गाजियाबाद- कार्निवल डांडिया नाइट 2025

इस आयोजन को स्टॉल्स, टेस्टफुल फूड और बेस्ट ड्रेसिंग का अवॉर्ड.. और खास बनाता है. यहां आपको ड्रेस कोड फॉलो करना होगा. 26 सितंबर, शाम 7 बजे से आप यहां जा सकते हैं.  

