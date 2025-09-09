विज्ञापन
अब दिल्ली से आइजोल दूर नहीं! रेलवे चलाएगा राजधानी एक्सप्रेस, जानिए पूरी डिटेल

अभी तक सिर्फ सिलचर तक रेल कनेक्टिविटी थीं. लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन बनने से राजधानी आइजोल आजादी के बाद पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगी. वहीं, अरुणाचल, त्रिपुरा, असम के बाद मिजोरम पूर्वोत्तर का चौथा राज्य है, जो रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ेगा.  

राजधानी एक्सप्रेस के शुरू होने से आइजोल देश की राजधानी दिल्ली से सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी.
  • भारतीय रेलवे आनंद विहार टर्मिनल से सैरांग तक राजधानी एक्सप्रेस चलाकर दिल्ली-आइजोल रेल कनेक्टिविटी शुरू करेगा
  • राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार शाम सैरांग से चलकर रविवार सुबह दिल्ली पहुंचेगी.
  • ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिनमें एसी फर्स्ट क्लास से लेकर जनरल कोच तक यात्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध होंगी.
नई दिल्ली:

अब राजधानी दिल्ली से मिजोरम के सैरांग का सफर आसान होने जा रहा है. भारतीय रेलवे दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल (Anand Vihar Terminal) से सैरांग तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने जा रही है. ये ट्रेन दिल्ली से आइजोल को सीधे रेल नेटवर्क को जोड़ेगी. रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन (संख्या 20507 सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस) शुक्रवार शाम 4:30 पर चलेगी और रविवार सुबह 10:50 पर दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन 2510 किलोमीटर की यात्रा 42 घंटे 20 मिनट में पूरा करेगी. वहीं ट्रेन (20508 आनंद विहार टर्मिनल- सैरांग राजधानी एक्सप्रेस) रविवार शाम 7:50 बजे आंनद विहार से चलकर मंगलवार दोपहर 3:15 पर सैरांग पहुंचेगी. ये ट्रेन 43 घंटे 25 मिनट में सफर पूरा करेगी.

20 कोच की ट्रेन, सफर को करेगी आसान 

राजधानी एक्सप्रेस में कुल 20 कोच होंगे, जिसमें एसी फर्स्ट क्लास के एक, सेकंड क्लास के चार, थर्ड क्लास के 12 कोच होंगे. इसके अलावा, एक एसी पैट्री कार और दो जनरल कोच होंगे. इस ट्रेन के शुरू होंने से यात्री लंबी दूरी की यात्रा कम समय में आराम और सुविधाजनक तरीके से कर सकेंगे.

इन जगहों पर रुकेगी ट्रेन

यह ट्रेन बैराबी, हैलाकांडी, बदरपुर, न्यू हाफलोंग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया जंक्शन, बारपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, साहिबगंज जंक्शन, भागलपुर जंक्शन, जमालपुर जंक्शन, पटना जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी.

पीएम ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन इस महीने से शुरू हो सकता है. रेलवे से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी इस महीने पूर्वोत्तर में स्थित राज्य मिजोरम में बनाई गई 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का उद्धघाटन करेंगे. इसी दौरान राजधानी एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे. 

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, "राजधानी एक्सप्रेस के शुरू होने से आइजोल देश की राजधानी दिल्ली से सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी. इससे ना सिर्फ यात्रा सुविधाजनक और सुगम होगी बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी लाभ होगा." 

गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ सिलचर तक रेल कनेक्टिविटी थीं. लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन बनने से राजधानी आइजोल आजादी के बाद पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगी. वहीं, अरुणाचल, त्रिपुरा, असम के बाद मिजोरम पूर्वोत्तर का चौथा राज्य है, जो रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ेगा.  

रेलवे से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "पीएम मोदी के विजन के तहत पूर्वोत्तर राज्यों का लगातार विकास हो रहा है. सरकार की योजनाओं को भी जमीन पर उतारा जा रहा है. उसी के तहत भारतीय रेलवे लगातार रेल नेटवर्क का जाल पूर्वी राज्यों में बिछा रही है. इससे ना सिर्फ कनेक्टिविटी आसान होगी बल्कि पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी. इससे क्षेत्रीय जीडीपी सालाना 2-3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है." 

सैरांग का नाम बदलने की तैयारी!

उन्होंने कहा कि भविष्य में सैरांग का नाम बदलकर आइजोल जंक्शन किया जा सकता है. "सैरांग से आइजोल की दूरी करीब 22 किलोमीटर है. ऐसे में नई रेल लाइन बनने से आइजोल तक पहुंचना आसान हो गया है. अभी इस बात का प्रस्ताव आया है कि सैरांग स्टेशन का नाम ही आइजोल जंक्शन कर दिया जाए. इससे यात्रियों को भी सुविधा और आसानी होगी. लेकिन इसको लेकर फिलहाल सिर्फ चर्चा चल रही है."

