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गुरुग्राम में अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन: 13 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, डिपोर्ट की तैयारी

गुरुग्राम में पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध घुसपैठ के मामले में पकड़ा. निर्माण स्थलों और झुग्गियों में अभियान चलाकर कार्रवाई, डिपोर्ट प्रक्रिया शुरू.

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गुरुग्राम में अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन: 13 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, डिपोर्ट की तैयारी
गुरुग्राम में 13 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, अवैध घुसपैठ पर पुलिस का बड़ा एक्शन

Gurugram Illegal Immigrants Bangladeshi Arrest: हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की टीम ने डीसीपी क्राइम हितेश यादव के नेतृत्व में यह अभियान चलाया, जिसमें निर्माणाधीन साइट्स और झुग्गी क्षेत्रों में विशेष चेकिंग की गई. जांच के दौरान इन आरोपियों के पास बांग्लादेशी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. पुलिस के अनुसार ये सभी लोग अवैध तरीके से भारत में दाखिल होकर मजदूर के रूप में रह रहे थे. इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना जा रहा है और सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा.

क्राइम ब्रांच का विशेष अभियान

एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा लगातार शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चला रही है. इसी कड़ी में सेक्टर-39 की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर यह कार्रवाई की.

Gurugram Illegal Immigrants Bangladeshi Arrest: गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक

निर्माणाधीन साइट्स और झुग्गियों में जांच

पुलिस ने सूचना के आधार पर शहर के निर्माणाधीन स्थलों और झुग्गी बस्तियों में सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान वहां रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच और नागरिकता सत्यापन किया गया.

13 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान

जांच के दौरान 13 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में की गई. पुलिस के मुताबिक, इनके पास बांग्लादेश की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि हुई.

Gurugram Illegal Immigrants Bangladeshi Arrest: पुलिस की गाड़ी में बांग्लादेशी नागरिक

मजदूर बनकर रह रहे थे आरोपी

पूछताछ में सामने आया कि ये सभी आरोपी अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और गुरुग्राम में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे. इस तरह ये लंबे समय से बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रहे थे.

डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू

पुलिस ने सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी को उनके देश वापस भेजा जाएगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सख्ती

एसीपी क्राइम नवीन शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेंगे. शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाएगी.

पुलिस की अपील

गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. साथ ही किरायेदारों, घरेलू सहायकों और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की भी अपील की गई है. पुलिस का कहना है कि झुग्गी क्षेत्रों, कॉलोनियों, किराए के मकानों, उद्योग क्षेत्रों और होटल्स में दस्तावेज सत्यापन अभियान लगातार चलाया जाएगा.

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साहिल कुमार
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