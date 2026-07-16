पहले महिला पर चढ़ा दी कार और फिर... गुरुग्राम थार से हाउस हेल्पर को कुचलने का पहला CCTV फुटेज आया सामने

गुरुग्राम की एक सोसायटी में थार चला रही एक महिला ने पार्किंग में सो रही मैड को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है. इसमें थार लेकर एक महिला आते हुए दिख रही है, जो वहीं पिलर के पास सो रही मैड को कुचल देती है. इसके बाद महिला ने थार से उतरकर नीचे भी आते है और उसे देखती है. इस घटना के बाद महिला मैड को अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मामला सेक्टर 67 में बनी अंसल वर्सिलिया सोसायटी का है. पुलिस ने बताया कि हाउस हेल्पर का नाम गुड्डी था और उसकी उम्र 57 साल थी. गुड्डी उत्तर प्रदेश के महोबा की रहने वाली थी. पुलिस के मुताबिक, गुड्डी इसी सोसायटी के एक फ्लैट में काम करती थी.

CCTV में दिखा हादसे का मंजर

अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है. इसमें दिख रहा है कि महिला थार लेकर पार्किंग में आ रही थी. यहीं पर गुड्डी सो रही थी. तभी महिला थार से उसे कुचल देती है. इसके बाद महिला अपनी थार पीछे लेती है और फिर उतरकर उसके पास जाती है.

अस्पताल से पार्किंग में लाकर रख दिया शव

पुलिस ने बताया कि महिला गुड्डी को अस्पताल लेकर गई थी. लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद वह गुड्डी के शव को वापस सोसायटी लेकर आई और उसी जगह पर रख दिया जहां यह दुर्घटना हुई थी.

दोनों परिवारों में हो गया समझौता

इस दुर्घटना में गुड्डी की जान चली गई और उसके बाद दोनों परिवारों में एक समझौता हो गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी परिवार ने गुड्डी के परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए हैं.

पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है. हालांकि, इस मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है. जानकारी के मुताबिक, गुड्डी के परिवार वालों ने केस दर्ज न करवाने का फैसला लिया है.