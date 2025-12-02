विदेश के सस्ते पैकेज और टिकट का लालच... गुरुग्राम पुलिस ने शातिर ठगी गिरोह का ऐसे किया पर्दाफाश

गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो विदेश भेजने, एयर टिकट और टूर पैकेज बुक कराने के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों से ठगी कर रहा था. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई थी और इसी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई.

पुलिस के अनुसार, सेक्टर-53 थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने कंपनी के माध्यम से एयर टिकट और एक हफ्ते का टूर पैकेज बुक कराया था. पैसे लेने के बावजूद न तो टिकट बुक की गई और न ही पैकेज दिया गया. जब पीड़ित ने रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया. करीब पांच महीने चली जांच के बाद पुलिस ने 62 वर्षीय संदीप को गिरफ्तार किया.

पुलिस का कहना है कि संदीप ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर ठगी के लिए कंपनी बनाई थी. अब तक इस मामले में 60 से ज्यादा लोग शिकायत कर चुके हैं और सभी शिकायतों को एक ही केस में मर्ज किया जा रहा है. पुलिस का अनुमान है कि ठगी की कुल राशि 20 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है.

फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस तकनीकी विश्लेषण के साथ पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

साहिल मनचंदा की रिपोर्ट

