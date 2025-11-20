विज्ञापन
गाजियाबाद में तेज़ रफ्तार इनोवा कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार प्रियांशु की मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के एयरबैग भी खुल गए. कार सवार हादसे के बाद फरार हो गए. इतना ही नहीं पुलिस को कार में शराब और बियर भी मिली है. 

  • गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार इनोवा कार और बाइक की भीषण टक्कर हुई है
  • इस हादसे में बाइक सवार प्रियांशु की मौके पर ही मौत हो गई है
  • बाइक पर सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है
गाजियाबाद:

गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है. यहां एक तेज रफ्तार इनोवा कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार प्रियांशु की मौत हो गई. वहीं बाइक पर सवार दो अन्य घायल हो गए और इलाज के लिए उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. 

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के एयरबैग भी खुल गए. कार सवार हादसे के बाद फरार हो गए. इतना ही नहीं पुलिस को कार में शराब और बियर भी मिली है. 

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

