गाजियाबाद में तेज़ रफ्तार इनोवा कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार प्रियांशु की मौत

गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है. यहां एक तेज रफ्तार इनोवा कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार प्रियांशु की मौत हो गई. वहीं बाइक पर सवार दो अन्य घायल हो गए और इलाज के लिए उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के एयरबैग भी खुल गए. कार सवार हादसे के बाद फरार हो गए. इतना ही नहीं पुलिस को कार में शराब और बियर भी मिली है.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.