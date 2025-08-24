विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल दहला देगा ये VIDEO: बुलेट रफ्तार से कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को हवा में उड़ाया, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ट्रैफिक पुलिसकर्मी को नजदीकी मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल दहला देगा ये VIDEO: बुलेट रफ्तार से कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को हवा में उड़ाया, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा
Delhi Meerut Expressway Road Accident
  • दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार को तेज रफ्तार एर्टिगा कार ने टक्कर मार दी
  • टक्कर इतनी जोरदार थी कि विपिन हवा में उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं
  • दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कार अचानक दायीं ओर मुड़कर पुलिसकर्मी को टक्कर मारती दिख रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गाजियाबाद:

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बेकाबू कार ने तेज रफ्तार में उड़ा दिया. इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार को तेज रफ्तार एर्टिगा कार ने टक्कर मारकर उड़ा दिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि विपिन कई फीट हवा में उछल कर दूर जा गिरे. विपिन कोमणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराए गया है, लेकिन उनकी हालत गंभीर है. सड़क दुर्घटना का CCTV रोंगटे खड़े करने वाला है. इसमें दिख रहा है कि कार अचानक दायीं ओर मुड़ी और उसने रोड किनारे खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार के साथ हिट किया.

गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर ये हादसा होने के बाद साथी ट्रैफिक पुलिसकर्मी भागा और उसने तुरंत ही एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी. वीडियो में दिख रहा है कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ओर बढ़ती है. उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं रही होगी. तेज रफ्तार कार को अपनी ओर आता देख विपिन कुमार सकपका जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सेकेंडों के भीतर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो बच नहीं पाए. एक्सीडेंट करके कार ड्राइवर फरार हो गया.

गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर, ट्रैफिक पुलिस के जवान को मारी टक्कर#Ghaziabad | #TrafficPolice pic.twitter.com/2xrPxSr92y

खून से लथपथ पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे का वीडियो देखकर ये भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि ड्राइवर ने जानबूझकर टक्कर मारी हो. विपिन के दोनों पैर टूट गए हैं और शरीर में गंभीर जख्म हैं. उनके शरीर में 32 टांके लगे हैं. सीसीटीवी फुटेज में ये घटना 22 अगस्त शाम 6 बजे के करीब की बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें-: पापा ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दिया था, जलती बहन का वीडियो मैंने बनाया... कंचन ने बताई निक्की हत्याकांड की पूरी कहानी

वीडियो से पता चल रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब विपिन एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने में लगे थे. अचानक तेज रफ्तार से आई एर्टिगा कार ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके पर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि यह हादसा कैसे हुआ. टक्कर की आवाज और दृश्य देखकर आसपास अफरातफरी मच गई. सहकर्मी और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत विपिन को नजदीकी मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. 

जानकारी के मुताबिक, विजयनगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से कार ड्राइवर का पता लगा लिया और उसे धर दबोचा. उसका एक साथी भी पकड़ा गया है. दोनों मधुबन बापूधाम कालोनी के रहने वाले हैं. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi-Meerut Expressway Accident, Traffic Policeman Hit, Hit And Run Case In Ghaziabad
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com