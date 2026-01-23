विज्ञापन
सड़क से स्कॉर्पियो चुराई, शीशे से धूल हटाई, लेकर हुआ फुर्र, बीच सड़क पर क्यों छोड़ कर भागा?

Faridabad News: सीसीटीवी में पता चला कि ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो से एक चोर उतरकर सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार के बोनट के पास आया और किसी औजार की मदद से बोनट को खोला. फिर अंदर की वायर कनेक्शन को काट कर कार को अनलॉक कर साथ ले गया.

फरीदाबाद में कार चोरी का वीडियो.
  • हरियाणा के फरीदाबाद में चोर काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर दूसरी सफेद स्कॉर्पियो कार चोरी कर लेगए
  • चोरी की पूरी वारदात एक निजी अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर की करतूत स्पष्ट दिखी
  • चोरों ने सफेद स्कॉर्पियो का बोनट खोलकर वायर कनेक्शन काटे और कार को अनलॉक कर आसानी से चोरी कर लिया
फरीदाबाद:

देश के चोर कितने हाईटेक होते जा रहे हैं जो चोरी करने भी बड़ी-बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आने लगे हैं. ऐसा ही हैरान करने वाला मामला हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आया है. यहां पर एक चोर काले रंग की चमचमाती स्कॉर्पियो कार में सवार होकर दूसरी SUV कार चोरी करने पहुंचा. चोरी की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसमें चोर की करतूत साफ देखी जा सकती है. हैरानी की बात ये है कि कार चुराने में सफल होने के बाद भी ये शातिर चोर उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सके. 

अनलॉक करके चोरी की स्कॉर्पियो

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि चोरों के एक साथी ने पहले स्कॉर्पियो बोनट को खोलकर वायर के कनेक्शन को काट दिया. जिसके बाद ये चोर का को अनलॉक करके चोरी कर ले गए. लेकिन गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से ये चोर उसे रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए. लेकिन चोर जाते-जाते गाड़ी का कीमती सामान निकालकर ले गए. चोरी के ये घटना सोहना रोड पर एक निजी अस्पताल के बाहर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. थाना मुजेसर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

चोरी के बाद भी साथ नहीं ले जा सके कार

थाना मुजेसर पुलिस के मुताबिक सोहना रोड पर एक निजी अस्पताल के बाहर सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार दिनों से खड़ी हुई थी. यह कार मोनू नाम के शख्स की बताई जा रही है. 23 जनवरी की सुबह साढ़े 4 बजे एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर कुछ चोर आए. जिनमें से एक चोर अस्पताल के बाहर खड़ी सफेद स्कॉर्पियो कार को बड़ी आसानी से चुराकर ले गया. मालिक को सुबह पता चला कि उसकी कार चोरी हो गई है.  

चोर ने शातिराना अंदाज में चुराई स्कॉर्पियो

सीसीटीवी खंगाला तो पता चला कि ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो से एक चोर उतरकर सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार के बोनट के पास बैठा.  जिसके बाद वह किसी औजार की सहायता से बोनट को खोल देता है. फिर वह अंदर की वायर कनेक्शन को काट कर कार को अनलॉक कर देता है और आसानी से लेकर मौके से फरार हो जाता है. उसके पीछे ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो भी चली जाती है. 

CCTV के आधार पर चोरों को तलाश रही पुलिस

सुबह जब कार मालिक बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी सफेद स्कॉर्पियो चोरी हो चुकी है. जिसकी सूचना उसने मुजेसर पुलिस को दी. पुलिस ने कई टीमें बनाकर कार की तलाश शुरू की. इसी दौरान पुलिस को चोरी की गई कार के  सरूरपुर इलाके में होने की सूचना मिली.

पुलिस और कार मालिक मौके पर पहुंचे तो उनको सरूरपुर इलाके में चोरी की गई कार खड़ी हुई दिखाई दी. जब गाड़ी को चैक किया गया तो पता चला कि उससे कीमती सामान चोरी कर लिया गया है. बोनट को खोलकर देखा गया तो पता चला कि बैटरी चोरी हो चुकी है, इसके अलावा अंदर से महंगा सामान भी गायब है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 


 

