दिल्ली: सौतेला बेटा ही निकला शिकारी, पिता को जाल में फंसाकर ठग लिए 26 लाख, ऐसे खुला मामला

मार्च 2025 में जब पिता अपनी पहली पत्नी के अंतिम संस्कार में गए, तभी शिवम ने मौका देखकर पिता का बैंक से जुड़ा सिम कार्ड चुरा लिया. इसके बाद उसने नकली UPI आईडी बनाई और Amazon और Flipkart से गोल्ड कॉइन खरीदे.

दिल्ली: सौतेला बेटा ही निकला शिकारी, पिता को जाल में फंसाकर ठग लिए 26 लाख, ऐसे खुला मामला
25 अक्टूबर, 2025 को आरोपी शिवम शर्मा को गिरफ्तार किया गया.
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक ऐसा मामला सुलझाया है जिसने सबको हैरान कर दिया. एक सौतेले बेटे ने अपने ही पिता को डिजिटल तरीके से ठग लिया. आरोपी बेटे ने करीब 26 लाख रुपये पिता के बैंक अकाउंट से निकाल लिए और सबसे बड़ी बात, उसी ने पिता के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी ताकि शक न जाए.

भरोसे का गलत फायदा उठाया

25 साल का शिवम शर्मा अपने पिता के साथ रह रहा था. पिता 68 साल के हैं और पहले आजादपुर मंडी में पार्किंग ऑपरेटर का काम करते थे. उम्र और बीमारी के कारण पिता ने अपने बेटे पर बैंक के कामकाज की जिम्मेदारी छोड़ दी थी. लेकिन बेटे ने इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया. मार्च 2025 में जब पिता अपने पहली पत्नी के अंतिम संस्कार में गए थे, तभी शिवम ने मौका देखकर पिता का बैंक से जुड़ा सिम कार्ड चुरा लिया. इसके बाद उसने नकली UPI आईडी बनाई और Amazon और Flipkart से गोल्ड कॉइन खरीदे. गोल्ड को दीवार में बने अलमारी के अंदर कपड़े में लपेटकर छिपा दिया.

करीब 6 लाख रुपये कैश में साइबर कैफे वालों के जरिए निकाले, जिनको कमीशन के तौर पर 2-10% दिया. फिर सिम कार्ड और मोबाइल फोन नष्ट कर दिए ताकि कोई सबूत न बचे. साइबर सेल की टीम ने डिजिटल एनालिसिस और मैन्युअल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पूरे ट्रांजेक्शन को ट्रेस किया. आखिरकार 25 अक्टूबर, 2025 को आरोपी शिवम शर्मा को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने उससे 100 ग्राम सोना बरामद किया है. साथ ही 3 लाख रुपये उसके एचडीएफसी बैंक अकाउंट में फ्रीज किए है. जांच में सामने आया कि शिवम अपने पिता से नाराज़ था. पिता ने अपनी पहली शादी से हुए बेटे को आजादपुर मंडी की पार्किंग का काम सौंप दिया था. इससे शिवम, जो दूसरी पत्नी का बेटा है, खुद को उपेक्षित महसूस करने लगा. गुस्से और जलन में उसने अपने ही पिता को ठगने की साजिश रच डाली.

गिरफ्तारी के बाद शुरुआत में शिवम सब कुछ नकारता रहा. लेकिन जब लगातार पूछताछ हुई तो आखिरकार उसने अपराध कबूल कर लिया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गोल्ड कॉइन और बैंक ट्रेल से जुड़ा पैसा बरामद किया. डीसीपी अदित्य गौतम ने बताया कि मामला न सिर्फ साइबर फ्रॉड का है बल्कि विश्वासघात और पारिवारिक धोखे का भी उदाहरण है. आरोपी ने अपने ही पिता की डिजिटल अनभिज्ञता का फायदा उठाकर करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया.

