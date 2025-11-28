दिल्ली में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़: ₹12 करोड़ से अधिक की ड्रग्स जब्त, 30 अवैध विदेशी पकड़े

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई कर दिल्ली–NCR में फैले एक अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी ड्रग सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया है. कई ठिकानों पर छापेमारी में 12 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है, कई विदेशी तस्कर पकड़े गए हैं और 30 अवैध विदेशी नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है. यह हाल के सालों में दोनों राज्यों की एजेंसियों की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई मानी जा रही है.

तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा दर्ज FIR के कुछ वांछित आरोपी दिल्ली में छिपे होने की सूचना क्राइम ब्रांच को मिली. इसके बाद दोनों राज्यों की टीमों ने कई दिन तक टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस किया और लोकेशन की पुष्टि की. क्राइम ब्रांच की कई टीमों का गठन किया गया, जिनका नेतृत्व DCP क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा और TGNAB की टीम कर रही थी. इसके बाद दिल्ली और NCR के कई इलाकों मेहरौली, संतगढ़, निलोठी, प्रीतम एन्क्लेव, ग्रेटर नोएडा, मुनिरका में एक साथ छापेमारी की गई.



क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यह ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियानों में से एक था. अधिकारियों के मुताबिक, "यह एक ज्वाइंट आपरेशन था, जिसके तहत दिल्ली में करीब 18 जगहों पर छापेमारी की गई. इस ऑपरेशन में तेलंगाना पुलिस भी दिल्ली पुलिस के साथ शामिल थी."

आरोपियों में कौन-कौन?

बदरुद्दीन (ग्रेटर नोएडा) – ड्रग्स के पैसों की लेन-देन संभालता था

जफर (मेहरौली) – पैसों के नेटवर्क को ऑपरेट करता था

समा उमर (बदरुद्दीन की पत्नी) – लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन को कवर देती थी

टाइटिंग गुइटे (दिल्ली) – ड्रग पेडलर्स के लिए फर्जी/प्रॉक्सी SIM कार्ड उपलब्ध कराता था

जोशुआ गुइटे (मुनिरका) – कार्टेल के लिए नंबर बदल-बदलकर ऑपरेशन चलाने में मदद

लाल खोसेई सेलियन (मुनिरका) – SIM कार्ड सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा

यह अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बड़े पैमाने पर कोकीन, हेरोइन, एक्स्टेसी और MDMA की तस्करी कर रहा था. उनका तरीका था-

दिल्ली–NCR में किराए के घरों में छिपकर ऑपरेशन

SIM कार्ड बार–बार बदलकर पुलिस से बचना

भारतीय सहयोगियों से फाइनेंशियल सपोर्ट

अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का इस्तेमाल

ड्रग्स तेलंगाना और अन्य राज्यों में भेजना



ये सभी आरोपी अब TGNAB को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिए गए हैं.



इन बरामदगियों ने साबित किया कि कार्टेल दिल्ली–NCR में बड़े स्तर पर ड्रग्स छिपाने और सप्लाई करने के लिए किराए के घरों का इस्तेमाल कर रहा था. तेलंगाना केस में वांछित भारतीय सहयोगियों को भी दिल्ली–NCR से पकड़ा गया. ये लोग कार्टेल की बैकएंड सपोर्ट टीम चला रहे थे.

30 अवैध विदेशी नागरिक पकड़े गए

कार्रवाई के दौरान 30 विदेशी नागरिक, जिनमें 12 महिलाएं शामिल हैं, बिना वैध दस्तावेज़ के रह रहे पाए गए.

18 पुरुषों को डिपोर्टेशन सेंटर भेजा गया है 12 महिलाओं की प्रक्रिया FRRO के साथ जारी है ये अधिकांश वही इलाके थे जहां अफ्रीकी ड्रग नेटवर्क सक्रिय था. इस संयुक्त ऑपरेशन ने कार्टेल की रीढ़ तोड़ दी है. बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई चेन टूटी वित्तीय नेटवर्क ध्वस्त हुआ SIM कार्ड आधारित गुप्त कम्युनिकेशन उजागर तेलंगाना केस के आरोपियों को पकड़ लिया गया अवैध विदेशियों का नेटवर्क कमजोर हुआ



ड्रग्स का फाइनेंसर गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बदरुद्दीन नाम का एक मुख्य आरोपी भी शामिल है, जो इस ड्रग्स रैकेट को फाइनेंस कर रहा था. पुलिस ने उसे भी धर दबोचा है. इस मामले में ड्रग्स तस्करी में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता भी सामने आई है. एक युगांडा नेशनल महिला को गिरफ्तार किया गया है. एक नाइजीरियन मूल की महिला भी गिरफ्तार हुई है. संयुक्त कार्रवाई में कुल 10 ड्रग पैडलर पकड़े गए हैं. तेलंगाना पुलिस ने 7 और दिल्ली पुलिस ने 3 गिरफ्तारियां की हैं.

पुलिस ने बताया कि इस रैकेट से जुड़े लगभग 40 एसोसिएट को भी हिरासत में लिया गया है, जो सभी विदेशी नेशनल हैं. इन्हें जल्द ही इनके देश डिपोर्ट किया जाएगा. जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये तस्कर ड्रग्स की सप्लाई के लिए तेलंगाना से कोरियर के ज़रिए ड्रग्स भेजते थे.