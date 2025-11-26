12 बजे पुलिस को कॉल, सुसाइड नोट... कमला पसंद, राजश्री पान मसाला परिवार की बहू के सुसाइड केस में 5 बड़े अपडेट

कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया के खुदकुशी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. उनके पति की दो शादियां होने की बातें सामने आई हैं. दूसरी पत्नी दक्षिण भारत की कोई अभिनेत्री बताई जा रही है. दिल्ली के वसंत विहार इलाके की इस घटना में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार दोपहर को 12 बजे पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली थी. सूत्रों का कहना है कि खुदकुशी के पीछ घरेलू कलह वजह बताई जा रही है. पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है. हालांकि सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराया गया है. सूत्रों का कहना है कि पारिवारिक वजहों को लेकर वो काफी दिनों तनाव में थीं.

15 साल पहले शादी

दीप्ति की साल 2010 में कमल किशोर चौरसिया के बेटे से शादी हुई थी. दोनों का 14 वर्ष का एक बेटा है.

दिल्ली पुलिस दीप्ति का पोस्टमार्टम करा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नई जानकारी सामने आ सकती है.

पुलिस परिवार के सदस्यों से तहकीकात कर रही है. लेकिन अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं दी

वसंत विहार पुलिस इसकी जांच कर रही है.जानकारी के अनुसार, दीप्ति का शव फंदे से लटका पाया गया. कमला पसंद, राजश्री जैसे पान मसाला ब्रांड के केपी ग्रुप का बिजनेस कानपुर, दिल्ली से लेकर कोलकाता मुंबई तक फैला हुआ है.पुलिस परिवार के सदस्यों से तहकीकात कर आगे जानकारी दे सकती है.

मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद के मालिक का कारोबार कानपुर से शुरू किया था. गुटखा कारोबार शिखर पर पहुंचने के पहले चार दशक पहले की बात है कि वो गुमटी में पान मसाला बेचा करते थे. आज इस कंपनी का बिजनेस अरबों रुपये में है. उनके पान मसाला गुटखे के कई बड़े ब्रांड हैं. कमला कांत चौरसिया ने 1980-85 के दौरान पान मसाला का कारोबार प्रारंभ किया था.काहू कोठी से शुरू पान मसाला के इस कारोबार में परिवार के अन्य सदस्य भी जुड़े.

कमला पसंद पान मसाला का मालिकाना हक केपी समूह और कमला कांत कंपनी के पास है. इसके संस्थापक कमल किशोर चौरसिया और कमला कांत चौरसिया हैं.यह मुख्य पान मसाला ब्रांड केपी ग्रुप से जुड़ा है. केपी ग्रुप कमला पसंद पान मसाला बनाने वाली मुख्य कंपनी है. कमला कांत कंपनी LLP के पास इसका ट्रेडमार्क है. कमला पसंद का बाजार पूंजीकरण 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बताया जाता है. देश में पान मसाला का बिजनेस लगभग 46 हजार करोड़ रुपये का है.