बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना की जर्नी दिखाई गई सबसे लंबी, इस कंटेस्टेंट की 49 सेकेंड की जर्नी देख भड़के फैंस

Bigg Boss 19 Contestants Journey: बिग बॉस 19 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. 7 दिसंबर को होने वाला ग्रैंड फिनाले अब बिल्कुल करीब है और मेकर्स ने तैयारी की स्पीड और बढ़ा दी है. लाइव फीड बंद होने के बाद दर्शक सिर्फ ऑन-एयर एपिसोड्स के जरिए ही घर की हलचल समझ पा रहे हैं. पिछले एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को टॉप-5 में जगह मिल चुकी है और उन्हें घर की चमचमाती ट्रॉफी की एक झलक भी दिखाई गई थी. इसके साथ ही सभी ने अपने जीवन का भावुक सफर दर्शकों से साझा किया था.

आज के एपिसोड की सबसे बड़ी हाइलाइट रही जर्नी वीडियो, जिसका हर कंटेस्टेंट महीनों से इंतजार करता है. प्रोमो में साफ दिखाई दिया कि किसका बिग बॉस सफर कितने समय में समेट दिया गया है. किसी को पूरा एक मिनट मिला, तो किसी का सफर एक मिनट के अंदर ही खत्म हो गया.

शुरुआत में तान्या मित्तल अपने नए प्लांट को लेकर बातें कर रही थीं, तभी प्रणित ने मजाक में कह दिया कि नाश्ता करते-करते ही इसने 40 फैक्ट्रियां खोल ली होंगी. सभी जोर से हंस पड़े. वहीं किचन में फरहाना ने काम के बीच प्रणित से माफी मांगी, जिस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इन्हें “सॉरी” बोलना भी आता है! फिर फरहाना की बनी रोटी को देखकर उन्होंने मजाक किया कि शायद वह जेल में खाना बनाने के लिए ऑडिशन दे रही हैं, क्योंकि रोटी पापड़ जैसी पतली और जली हुई थी.

इसके बाद बिग बॉस ने सभी को लिविंग एरिया में बुलाया और जर्नी वीडियो दिखाने का ऐलान किया. जैसे ही पहले कंटेस्टेंट को बुलाया गया, घर में मजाक उड़ने लगा कि शायद पहले छोटे-छोटे मजेदार क्लिप्स दिखाए जाएंगे. तभी एक अन्य सदस्य ने इसे ‘बिलो द बेल्ट' टिप्पणी बताया, जबकि प्रणित ने कहा कि यदि एक्ट्रेस की सारी लड़ाइयां और ड्रामा हटा दिया जाए तो सिर्फ रील वीडियो ही बचेंगे. इस पर घर में हंसी का माहौल बन गया.

इसके बाद बिग बॉस ने पहले कंटेस्टेंट की वीडियो शुरू करने से पहले, उनकी दोस्ती, कप्तानी और घर में निभाई गई बड़ी जिम्मेदारियों को अपनी आवाज में सुनाते हुए उन्हें उनकी शानदार जर्नी के लिए बधाई दी.

आपको बता दें कि जो जर्नी वीडियो के प्रोमो सामने आए हैं, उसके मुताबिक गौरव खन्ना का सफर 1:00 मिनट, फरहाना का 0:55 सेकेंड, अमल मलिक का 0:55 सेकेंड, तान्या मित्तल का 0:50 सेकेंड और प्रणित का सफर 0:49 सेकेंड में खत्म हो गया.