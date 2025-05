दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, अगले 2-3 घंटे में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी

Delhi NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली सहित उसके आस-पास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित एनसीआर के अन्य इलाकों में अगले 2-3 घंटों में तेज आंधी आ सकती है. आंधी की रफ्तार 60 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की हो सकती है. इसके साथ-साथ बारिश और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है.

Red warning issued in Nowcast for Delhi and NCR valid for next 2-3 hours



Light to moderate rain accompanied with severe thunderstorm/lightning/hailstorm, and strong surface wind (60-100 kmph) likely to occur: IMD