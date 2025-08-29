झमाझम बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा, AAP नेताओं ने वीडियो शेयर कर तंज कसा

दिल्ली में शुक्रवार को झमाझम बारिश ने कई इलाकों में जलभराव के हालात पैदा कर दिए. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हुए जलभराव के वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार को घेरा.

आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी और अन्य कई नेताओं ने पटपड़गंज, संगम बिहार, लक्ष्मी नगर, एम्स, गीता कॉलोनी, संजय झील, साउथ दिल्ली, एमबी रोड आदि के वीडियो शेयर किए. नेताओं ने दावा किया कि शुक्रवार को कुछ देर की बारिश में भाजपा के चारों इंजन फेल हो गए.

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि संजय झील के आसपास का कई किलोमीटर एरिया झील में तब्दील हो गया. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज में सिर्फ स्कूल और दो-तीन स्वीमिंग पूल ही बनवाए, लेकिन भाजपा ने पूरे पटपड़गंज को स्वीमिंग पूल बना दिया है. उन्होंने डिसिल्टिंग की जांच कराने की भी मांग की.

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने लक्ष्मी नगर, एम्स, गीता कॉलोनी, संजय झील आदि इलाकों में जलभराव के वीडियो शेयर कर सरकार को आड़े हाथ लिया. पटपड़गंज में जलभराव का वीडियो साझा कर उन्होंने कहा कि कुछ देर की बारिश में ही दिल्ली की सड़कें और गलियां दरिया बन रही हैं.

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जगह जगह जलभराव के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए. पार्टी ने संगम बिहार का वीडियो भी साझा किया, जिसमें सड़क पर घुटने से ज्यादा पानी दिख रहा है और वाहन फंसे हुए हैं. आप ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा कि जरा सी बारिश में एमबी रोड एमबी रिवर बन गया. तीन से चार फिट तक जल भराव हो गया.