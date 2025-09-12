विज्ञापन
दिल्ली में एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन जब्त किया है. इसके अलावा दो पर्चियां भी मिली हैं जिन पर “रोहित गोदारा” और “वीरेंद्र चारण” लिखा था.

दिल्ली में एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया
  • आरोपी अंकित ने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिसमें एक पुलिसकर्मी का बुलेटप्रूफ जैकेट गोली से बचा और एक घायल हुआ
  • आरोपी के पास से पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, बाइक, मोबाइल फोन और 2 पर्चियां बरामद हुईं जिन पर गैंगस्टरों के नाम थे
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में एक बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया है. आजादपुर मंडी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा–वीरेंद्र चारण गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है. 11 सितंबर 2025 की रात को स्पेशल सेल की टीम को पुख्ता सूचना थी कि गैंग के लोग दिल्ली में फायरिंग कराकर रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे हैं.

इसी दौरान आरोपी अंकित (निवासी तोशाम, भिवानी, हरियाणा) अपने साथी के साथ बाइक पर आया. पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने टीम पर तीन राउंड फायरिंग कर दी. एक गोली एक पुलिसकर्मी के बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारकर काबू कर लिया. झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी को सिर में चोट भी आई. घायल पुलिसकर्मी और आरोपी दोनों को तुरंत अस्पताल भेजा गया.

पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन जब्त किया है. इसके अलावा दो पर्चियां भी मिली हैं जिन पर “रोहित गोदारा” और “वीरेंद्र चारण” लिखा था. आरोपी को निर्देश था कि वारदात के बाद ये पर्चियां किसी कारोबारी प्रतिष्ठान पर फेंकनी हैं ताकि डर का माहौल बनाया जा सके.

अंकित, साल 2002 में तोशाम, भिवानी में पैदा हुआ था. उसने 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. धीरे-धीरे स्थानीय बदमाशों के संपर्क में आकर अपराध की दुनिया में उतर गया. इलाके में दबदबा बनाने के लिए गैंग में शामिल हुआ और सीधे रोहित गोदारा गैंग से जुड़कर रंगदारी और गोलीबारी में सक्रिय भूमिका निभाने लगा.

स्पेशल सेल के मुताबिक, ये गिरफ्तारी राजधानी में बड़े गैंगस्टरों की रंगदारी की साज़िश को नाकाम करने में अहम साबित हुई है. इस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है.

