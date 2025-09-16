विज्ञापन
पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और उमस से लोगों का बुरा हाल है. तपती धूप की वजह से दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. इस गर्मी से दिल्लीवालों का कुछ हद तक राहत मिल सकती है.

दिल्ली-NCR में आज सुबह से क्यों बढ़ रहा प्रदूषण? धुंध की परत के बीच सांसों पर संकट!
दिल्ली-एनसीआर में धुंध की परत. (सांकेतिक फोटो)
  • दिल्ली-एनसीआर में बारिश के रुकने के बाद प्रदूषण में वृद्धि होने लगी है, जिससे हवा जहरीली हो गई है.
  • मंगलवार सुबह दिल्ली-नोएडा के कई इलाकों में हल्की धुंध देखी गई. वहीं आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है.
  • दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली के कई क्षेत्र प्रदूषण के हॉटस्पॉट हैं, ओजोन प्रदूषण का स्तर इस बार औसत से अधिक है.
नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से बारिश थम गई है, जिसके बाद एक बार फिर से गर्मी और प्रदूषण का सितम झेलना पड़ रहा है. वहीं हवा भी जहरीली हो गई है. प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी देखी जा रही है. मंगलवार सुबह से दिल्ली-नोएडा के कुछ इलाकों में धुंध की हल्की परत देखी जा रही है. कुछ बादल सा भी होता दिखाई दे रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है. हालांकि 18 सितंबर तक दिल्ली में बारिश के लिहाज से आसमान साफ रहेगा.

ये भी पढ़ें- सितंबर में भी मौसम का सितम! देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, 2 लोग लापता

दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली के हालात ज्यादा खराब हैं. करीब 10 जगहें प्रदूषण का हॉटस्पॉट बन रही हैं. गर्मी के मौसम में इस साल ओजोन प्रदूषण का स्तर औसत से ज्यादा रहा.CSE ने इस साल मार्च से मई तक अलग-अलग जगहों पर ओजोन का विश्लेषण किया. इससे पता चला कि दिल्ली-NCR की बहुत सी जगहों पर ओजोन के प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है. दिल्ली के नेहरू नगर इलाके में ओजोन कास्तर नॉर्मल से ज्यादा दर्ज किया गया.

आनंद विहार की हवा ज्यादा जहरीली

दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मंगलवार सुबह 7 बजे तक AQI 289 दर्ज किया गया. जबकि सुबह 6 बजे AQI 299 दर्ज किया गया था, जो कि खराब श्रेणी में आता है. बता दें कि 201-300 तक एक्यूआई खराब श्रणी में आता है.

दिल्ली को गर्मी से कब मिलेगी राहत?

पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और उमस से लोगों का बुरा हाल है. तपती धूप की वजह से दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. इस गर्मी से दिल्ली वालों का कुछ हद तक राहत मिल सकती है.

सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस

आईएमडी के मुताबिक, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.6 डिग्री अधिक था. न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.4 डिग्री अधिक था. वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.1 डिग्री अधिक है.

