Delhi Traffic Updates: सुबह की बारिश धीमी हुई दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार, जलभराव से यातायात प्रभावित

दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव के कारण भी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार तड़के से जारी बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव हुआ है
  • लगातार हो रही बारिश से दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव के कारण भारी जाम की स्थिति बन गई है
  • जलभराव और जाम के कारण दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और स्कूल जाने वाले बच्चों को विशेष परेशानी हो रही है
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार तड़के से जारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. लगातार हो रही बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया है. इस वजह से सड़कों पर भी जाम लगना शुरू हो गया है. दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव के कारण भी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के किन हिस्सों में जाम लगना शुरू हो गया है. 

जानकारी के मुताबिक दिल्ली के हॉजखास, लाजपत नगर, आईटीओ, मेहरोली-बदरपुर रोड और गुरुग्राम जाते वक्त महिपालपुर समेत गुरुग्राम के कई अन्य हिस्सो में जाम लगना शुरू हो गया है. लोगों को जगह-जगह जाम और पानी से भरी सड़कों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. 

