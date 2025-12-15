विज्ञापन
मेसी टूर: दिल्‍ली में आज इन रास्‍तों पर लग सकता है जाम, जहां-तहां गाड़ी पार्क की तो उठा ली जाएगी, ऐसे बचें

दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक कुछ इलाकों में जाम की स्थिति बन सकती है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे किन-किन रास्‍तों से बचकर निकलें.

15 December 2025 Delhi Traffic Advisory: दिल्‍ली में आज इन रास्‍तों से जरा बचकर!

दिल्‍ली में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के बहुप्रतीक्षित G.O.A.T इंडिया टूर  दिल्ली लेग को लेकर आज (15 दिसंबर) मध्य दिल्ली में यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम (फिरोजशाह कोटला मैदान) में आयोजित होगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भीड़ और सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए दोपहर 12 बजे से ही ट्रैफिक प्रतिबंध लागू हो सकते हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, क्योंकि लियोनेल मेसी की दिल्ली में मौजूदगी को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है.

किन रास्‍तों पर आवाजाही बैन? 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, स्टेडियम के आसपास दर्शकों की भारी आवाजाही के कारण कई प्रमुख सड़कों पर यातायात धीमा रहने की संभावना है. बहादुरशाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर डायवर्जन और आंशिक प्रतिबंध लागू रहेंगे. इसके साथ ही दरियागंज से बहादुरशाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

कितने बजे तक रह सकता है जाम?

दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक कुछ इलाकों में जाम की स्थिति बन सकती है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जेएलएन मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट, कमला मार्केट राउंडअबाउट तक), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट) और बहादुरशाह जफर मार्ग (दिल्ली गेट से आईटीओ)-दोनों कैरिजवे-से बचकर निकलें.

स्टेडियम में आने वाले दर्शकों के लिए प्रवेश गेट भी निर्धारित किए गए हैं. गेट 1 से 8 तक प्रवेश दक्षिणी दिशा से बहादुरशाह जफर मार्ग से होगा. गेट 10 से 15 तक पूर्वी दिशा से जेएलएन मार्ग (अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल के पास) से और गेट 16 से 18 तक पश्चिमी दिशा से बहादुरशाह जफर मार्ग (पेट्रोल पंप के पास) से प्रवेश दिया जाएगा.

जहां-तहां गाड़ी पार्क न करें, वरना... 

पार्किंग केवल लेबल लगे वाहनों को ही दी जाएगी. आम जनता के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है. ऐप-आधारित कैब उपयोगकर्ताओं के लिए बीएसजेड मार्ग स्थित एमए मेडिकल कॉलेज (गेट नंबर 2) और राजघाट चौक पर पिक-अप व ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध रहेगी. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बहादुरशाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड (राजघाट से आईपी फ्लाईओवर) पर अवैध पार्किंग करने वालों के वाहनों को टो किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी. 

