Delhi Traffic Jam: दिल्‍ली में आज कई प्रमुख रूट्स में भारी ट्रैफिक रहने और जाम लगने की आशंका है. कई प्रमुख सड़कों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी (Traffic Advisory) जारी की गई है. जाम (Traffic Jam) से बचने के लिए आम लोगों से वैकल्पिक रास्‍तों से होकर जाने की अपील की गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने राष्ट्रीय राजधानी में कई जगह चल रहे अंडरपास और मेट्रो से जुड़े निर्माण कार्यों के कारण ट्रैफिक पुलिस ने हैदरपुर मेट्रो स्टेशन, ब्रिटानिया चौक-रामपुरा रेड लाइट और मधुबन चौक के आसपास विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

इन स्थानों पर भारी ट्रैफिक रहने और यातायात प्रभावित रहने की आशंका है, जिसके कारण यात्रियों और वाहन चालकों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. इन इलाकों में सड़कों की मरम्मत और अंडरपास/फुटओवर ब्रिज के काम की वजह से आउटर रिंग रोड, ब्रिटैनिया चौक, आउटर रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही भारी और प्रभावित रहने की आशंका जताई गई है.

मधुबन चौक पर ट्रैफिक प्रभावित

DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) के चल रहे निर्माण कार्य के कारण मधुबन चौक इंटरसेक्शन पर यातायात की आवाजाही प्रभावित रहेगी. ये निर्माण कार्य पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन को निर्माणाधीन मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज के लिए किया जा रहा है. मधुबन चौक पर डीएमआरसी का फुटओवर ब्रिज और नए मेट्रो स्टेशन से जुड़ा काम चल रहा है, जिससे यहां के जंक्शन पर जाम की स्थिति बन सकती है. निर्माण कार्यों के चलते कई मार्ग प्रभावित रहने की आशंका है.

आउटर रिंग रोड (मधुबन चौक)

लाला जगत नारायण मार्ग (दोनों कैरिजवे)

यातायात को सुचारू बनाए रखने और यात्रियों की सुविधा के लिए, इन मार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अगले आदेश तक वैकल्पिक मार्ग चुनने की सलाह दी गई है.

हैदरपुर मेट्रो स्टेशन और ब्रिटानिया चौक

आउटर रिंग रोड पर हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे अंडरपास निर्माण कार्य और सड़क मरम्मत कार्य के कारण भी यातायात प्रभावित रहने की संभावना है. यह भारी यातायात हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास आउटर रिंग रोड के दोनों कैरिजवे को प्रभावित करेगा.

इसके अतिरिक्त, ब्रिटानिया चौक से रामपुरा रेड लाइट के बीच अंडरपास पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण भी इस खिंचाव में यातायात भारी रहने का अनुमान है. वाहन चालकों को इस मार्ग पर भी सुचारू और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.

जहां-तहां गाड़ी पार्क की तो उठा ली जाएगी

तीनों ही प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों और वाहन चालकों के लिए कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं. इन प्रभावित हिस्सों पर किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को टॉ (Towed) कर लिया जाएगा और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नो-पार्किंग जोन

आउटर रिंग रोड (मधुबन चौक), लाला जगत नारायण मार्ग

आउटर रिंग रोड (हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास)

ब्रिटानिया रोड (ब्रिटानिया चौक से रामपुरा रेड लाइट तक)

ट्रैफिक पुलिस की आम लोगों से अपील

सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद के लिए वैध सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.

वाहनों को केवल वहीं पार्क करें, जहां पार्किंग जोन बनाए गए हैं.

सड़क किनारे पार्किंग से बचें, इससे ट्रैफिक जाम की समस्‍या बढ़ सकती है.

किसी संदिग्ध परिस्थिति में कोई असामान्य या अज्ञात व्यक्ति या सामान दिखाई देता है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें.

मदद के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं कॉल

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने मोटर चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और महत्वपूर्ण चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है. आम लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्‍स पर अपडेट देख सकते हैं. कुछ जरूरी नंबर भी जारी किए गए हैं.

व्हाट्सएप: 8750871493

हेल्पलाइन नंबर: 1095 / 011-25844444

