CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन आज शाम 6 बजे तक बंद, जनपथ, मंडी हाउस से ITO तक देखें पूरी लिस्ट

- दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच आज 45 मेट्रो स्टेशन बंद करने का डीएमआरसी का फैसला
- राजीव चौक, मंडी हाउस, बाराखंबा, आईटीओ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की मेट्रो भी बंद
- दिल्ली मेट्रो के पहले 57 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का फैसला था, जो अब घटाकर 57 कर दिए गए हैं
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने शनिवार को 45 मेट्रो स्टेशन बंद होने का ऐलान किया है. डीएमआरसी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से 45 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट 10 अक्टूबर को शाम 6:00 बजे तक बंद रहेंगे. जंतर-मंतर पर कॉक्रोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच एहतियातन ये फैसला लिया गया है. सुरक्षा हालातों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
बंद मेट्रो स्टेशनों के नाम
1. जनपथ
2. पटेल चौक
3. केन्द्रीय सचिवालय
4. लोक कल्याण मार्ग
5. राजीव चौक
6. नई दिल्ली
7. सेवा तीर्थ
8. मंडी हाउस
9. बाराखंभा रोड
10. आईटीओ
11. दिल्ली गेट
12. खान मार्केट
13. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
14. झंडेवालान
15. सुप्रीम कोर्ट
16. इंद्रप्रस्थ
17. शिवाजी स्टेडियम
18. दिल्ली हाट-आईएनए
19. हौज खास
20. जोर बाग
21. लाजपत नगर
22. जंगपुरा
23. आश्रम
24. जामिया मिल्लिया इस्लामिया
25. चावड़ी बाज़ार
26. जामा मस्जिद
27. करोल बाग
28. राजेंद्र प्लेस
29. विश्व विद्यालय
30. कश्मीरी गेट
31. इन्द्रलोक
32. गुरु तेग बहादुर नगर
33.नेताजी सुभाष प्लेस
34. आजादपुर
35. जहांगीरपुरी
36. हैदरपुर बादली मोड़
37. मजलिस पार्क
38. सीलमपुर
39. मौजपुर-बाबरपुर
40. जाफराबाद
41. स्वागत है
42.यमुना विहार
43. खजूरी खास
44. शाहदरा
45. रिठाला
Service Update - Revised Due to security reasons, the entry and exit at the following metro stations will remain closed from 09:00 PM on 9th October, 2026 till 06:00 PM on 10th October, 2026. Further the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates will be shared accordingly. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station. 1. Janpath 2. Patel Chowk 3. Central Secretariat 4. Lok Kalyan Marg 5. Rajiv Chowk 6. New Delhi 7. Seva Teerth 8. Mandi House 9. Barakhamba Road 10. ITO 11. Delhi Gate 12. Khan Market 13. Ramakrishna Ashram Marg 14. Jhandewalan 15. Supreme Court 16. Indraprastha 17. Shivaji Stadium 18. Dilli Haat-INA 19. Hauz Khas 20. Jor Bagh 21. Lajpat Nagar 22. Jangpura 23. Ashram 24. Jamia Millia Islamia 25. Chawri Bazar 26. Jama Masjid 27. Karol Bagh 28. Rajendra Place 29. Vishwavidyalaya 30. Kashmere Gate 31. Inderlok 32. Guru Teg Bahadur Nagar 33. Netaji Subhash Place 34. Azadpur 35. Jahangirpuri 36. Haiderpur Badli Mor 37. Majlis Park 38. Seelampur 39. Maujpur-Babarpur 40. Jafrabad 41. Welcome 42. Yamuna Vihar 43. Khajuri Khas 44. Shahdara 45. Rithala This is in partial modification of the update shared earlier about the closure of Metro stations.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 9, 2026
इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मेट्रो सेवा बंद करने को लेकर सुनवाई भी हुई थी. जिन स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट बंद रहेंगे, उनमें जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, झंडेवालान,सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, शिवाजी स्टेडियम, दिल्ली हाट-INA, हौज खास, जोर बाग, चावड़ी बाजार, जामा मस्जिद, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, लाजपत नगर, जंगपुरा, आश्रम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, हैदरपुर बादली मोड़, मजलिस पार्क, सीलमपुर, मौजपुर-बाबरपुर, इंद्रलोक, गुरु तेग बहादुर नगर, नेताजी सुभाष प्लेस, आजादपुर, जहांगीरपुरी, जाफराबाद, वेलकम, यमुना विहार, खजूरी खास, शाहदरा और रिठाला स्टेशन शामिल हैं.
ये भी पढ़ें - Delhi CJP Protest LIVE: दिल्ली में आज CJP का प्रदर्शन, इंटरनेट ठप, मेट्रो स्टेशन बंद, CCTV से नजर, 20000 सुरक्षाकर्मी तैनात
ये भी पढ़ें - Delhi Traffic: दिल्ली में आज कौन-कौन से रास्ते बंद? घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं