विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में बीच सड़क पर गुंडागर्दी, बुजुर्ग को बैठाकर बरासने लगा डंडे, VIDEO आया सामने

दिल्ली में कुछ लड़कों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की रॉड और डंडों से बुरी तरह से पिटाई कर डाली. जिस व्यक्ति की पिटाई की गई उसका नाम रघुराज सिंह है. ये घटना 24 अक्टूबर की बताई जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में बीच सड़क पर गुंडागर्दी, बुजुर्ग को बैठाकर बरासने लगा डंडे, VIDEO आया सामने
सरिता बिहार थाने में केस दर्ज कर पुलिस मोहित और उसके साथियों की तलाश कर रही है.
नई दिल्ली:

दिल्ली में एक प्लॉट विवाद को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई. पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें बुर्जुग शख्स को एक युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीच सड़क पर रॉड और डंडे से मार रहा है. ये वीडियो दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आलीगांव का है. जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति की पिटाई की गई उसका नाम रघुराज सिंह है. रघुराज सिंह पर उस समय हमला किया गया जब वो अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे.

पुलिस के मुताबिक 24 अक्टूबर को रघुराज कार से अपने घर से ऑफिस जा रहे थे. तभी मोहित और उसके दोस्त आए और पहले रघुराज की कार का शीशा फोड़ा और फिर उसे कार से निकालकर उसकी पिटाई की.

दोनों पैरों में आए फ्रैक्चर

मारपीट में रघुराज गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आए हैं. पुलिस के मुताबिक मोहित ने 2 साल पहले आलीगांव में एक प्लॉट खरीदा था और उसमें कंस्ट्रक्शन करवा था. लेकिन एक महीने बाद ही डीडीए ने उसे तोड़ दिया था. मोहित को शक था कि रघुराज ने उसकी डीडीए में शिकायत की है. इसी के चलते उसने रघुराज की पिटाई कर दी. दिल्ली के सरिता बिहार थाने में केस दर्ज कर पुलिस मोहित और उसके साथियों की तलाश कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Crime News, Delhi News, Delhi Man Beats Elderly Man
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com