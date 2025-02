'पूरी इमारत हिल गई': भूकंप के झटकों से खौफ में थे लोग, सुनाई आपबीती

दिल्ली में आए भूकंप के कारण लोग डरे हुए हैं. उस पल को याद कर बस यही कहा रहे हैं कि ऐसे कभी महसूस नहीं किया. ये लोग आराम से अपने घरों में सो रहे थे. तभी अचानक से सोमवार सुबह 5:37 बजे लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए. ये झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगी और लोगों को अपने घरों से बाहर भागना पड़ा. देखते ही देखते अफरातफरी का माहौल बन गया. हर कोई बुरी तरह से डर गया. गाजियाबाद के एक निवासी ने कहा, 'भूकंप के बहुत तेज़ झटके महसूस हुए. यह झटके थोड़े समय के लिए थे लेकिन बहुत तेज़ थे.' एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि 'भूकंप के तेज़ झटके महसूस हुए. ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ. पूरी इमारत हिल रही थी.'

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक विक्रेता अनीश ने कहा, 'सब कुछ हिल रहा था. यह बहुत तेज था. ग्राहक चिल्लाने लगे थे.'

अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे एक यात्री ने कहा, "मैं वेटिंग लाउंज में था. सभी लोग वहां से भागे. ऐसा लगा जैसे कोई पुल या कोई चीज गिर गई हो.'

