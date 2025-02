Earthquake:सुबह-सुबह हिला दिल्ली-NCR, लोगों ने सोशल मीडिया पर उड़ाया मजाक

Delhi Earthquake Memes: सोमवार सुबह दिल्ली और एनसीआर के लोगों की नींद तेज़ भूकंप के झटकों से खुली. कई सेकंड तक धरती हिलती रही, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आएं. सुबह 5:36 बजे आए इस भूकंप से बेड, खिड़कियां और घर की कई चीजें हिलने लगीं. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत कई इलाकों में लोगों ने भूकंप को महसूस किया. इस बीच बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया का रुख किया. सोशल मीडिया पर अब इस भूकंप (earthquake today) से जुड़े और मीम्स तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Tectonic plates in Delhi NCR in every few months : #earthquake pic.twitter.com/vDJSw14sI3 — UmdarTamker (@UmdarTamker) February 17, 2025

भूकंप से दहशत, लेकिन कोई नुकसान नहीं (Delhi Bhukamp Memes)

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, यह भूकंप 4.0 तीव्रता का था और इसका केंद्र दक्षिण दिल्ली के धौला कुआं स्थित दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ़ स्पेशल एजुकेशन के पास था. भूकंप सुबह 5:36 बजे पांच किलोमीटर की गहराई में आया, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई.

तेज़ झटकों के कारण कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी तरह के नुकसान या जान-माल की हानि की सूचना नहीं मिली. कुछ लोगों ने बताया कि, भूकंप के दौरान तेज़ आवाज़ भी सुनाई दी, जिससे लोग और अधिक घबरा गए.

Money is the second thing you need to survive in Delhi, the first is still the courage to live in that city#earthquake pic.twitter.com/E4Jq0XqKY6 — isHaHaHa (@hajarkagalwa) February 17, 2025

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ (Strong Earthquake)

हर बार की तरह इस बार भी लोगों ने भूकंप के झटकों को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #earthquake ट्रेंड करने लगा. कई यूजर्स ने पंखे और झूमर हिलने के वीडियो पोस्ट किए, तो कुछ ने नींद खुलने पर अपनी मज़ाकिया प्रतिक्रिया साझा की.

Delhi-NCR Earthquake: People rushed out of their houses as earthquake tremors hit Delhi-NCR early this morning. #Earthquake



(Full video is available on https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/bgzptCZrGb — Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2025

एक यूजर ने लिखा, "सुबह-सुबह वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भूकंप ने ही जगा दिया." वहीं, एक अन्य यूजर ने मज़ाक उड़ाते हुए लिखा, "दिल्ली में ठंड कम हो रही थी, भूकंप ने जगा कर रजाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया."

An earthquake with a magnitude of 4.0 on the Richter Scale hit New Delhi at 05:36:55 IST today



(Source - National Center for Seismology) pic.twitter.com/KXIw8qRO6T — ANI (@ANI) February 17, 2025

विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के दौरान घबराने के बजाय शांत रहना चाहिए और किसी मजबूत जगह या टेबल के नीचे जाकर खुद को सुरक्षित करना चाहिए.

