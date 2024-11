"आप फाइल पर साइन करवाएं, मैं...": आतिशी ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिया ऑफर

बस मार्शलों को बहाल करें और आप अगले साल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की कर सकते हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी (Delhi CM Atishi) ने शुक्रवार दोपहर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को ये प्रस्ताव दिया. दिल्ली विधानसभा की बैठक के दौरान ये ऑफर रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विजेंद्र गुप्ता ( BJP MLA Vijendra Gupta) को आतिशी ने बस मार्शलों को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना करने पर दी.

आतिशी ने कहा, "10 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई थी. 13 नवंबर को हमने एलजी साहब को रिपोर्ट भेजी थी. आज 29 नवंबर है. अब बस मार्शलों की बहाली का प्रस्ताव उनके पास है... विजेंद्र जी कहते रहते हैं कि हमने बस मार्शलों को हटा दिया क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा... ठीक है. मैं भी मुख्यमंत्री हूं और अब मैं कह रही हूं, कृपया बस मार्शलों की फिर से बहाली कीजिए."

