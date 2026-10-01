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बारापुल्ला फ्लाईओवर पर जाम से पहले ही दिन दम फूला, 4 किमी लंबे जाम में रेंगती रहीं गाड़ियां, 15 मिनट की जगह डेढ़ घंटे लगे

Barapullah Flyover Route: बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के अगले ही दिन भारी ट्रैफिक जाम लग गया. दिल्ली के साथ नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले ट्रैफिक से यहां वाहनों का रेला लग गया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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बारापुल्ला फ्लाईओवर पर जाम से पहले ही दिन दम फूला, 4 किमी लंबे जाम में रेंगती रहीं गाड़ियां, 15 मिनट की जगह डेढ़ घंटे लगे
Barapullah flyover Traffic Jam
नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 सितंबर को बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया था. इससे मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक 9 किमी का सिग्नल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर चालू हुआ, लेकिन अगले ही दिन यहां लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा. 15 मिनट के दावे की जगह 40-60 मिनट का समय लगा और फ्लाईओवर पर 4 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं.सुबह 9:30 से 10:00 बजे के बीच वाहनों का रेला दिखा. मयूर विहार से एम्स की लेन पर करीब लंबा जाम लग गया और वाहन रेंगते दिखे. नेशनल हाईवे(NH-24 और NH-9) पर सुबह 11 बजे तक जाम रहता है, लेकिन बारापुल्ला कॉरिडोर पर यह जाम दोपहर 1:30 बजे तक देखा गया. 

नोएडा, गाजियाबाद से भारी ट्रैफिक 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मयूर विहार की तरफ से फ्लाईओवर के प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगाकर वाहनों को अस्थायी तौर पर वापस NH-24 की तरफ डायवर्ट करना पड़ा. ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी (PWD) का मानना है कि यहां जाम लगने का सबसे बड़ा कारण बुनियादी ढांचा है. नया बारापुल्ला फेज-3 फ्लाईओवर 6 लेन का है, जो मयूर विहार से पुराने बारापुल्ला फेज-2 से जुड़ता है, लेकिन वहां सड़क संकरी होकर दो लेन की रह जाती है.

बारापुला फ्लाईओवर का उद्घाटन

पुराना बारापुला फ्लाईओवर पहले से ही रिंग रोड और सराय काले खां के ट्रैफिक का भारी बोझ संभाल रहा है. नए कॉरिडोर के खुलते ही अचानक 3 एक्स्ट्रा लेन का भारी ट्रैफिक इससे जुड़ गया. 7 से 8 लेन का ट्रैफिक केवल दो लेन के संकरे मुहाने में घुसने की कोशिश से से गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई.

Barrapullah

अचानक हजारों वाहनों की आवाजाही

पूर्वी दिल्ली और नोएडा के लोगों ने मयूर विहार से एम्स जाने का नया सिग्नल फ्री रूट मुफीद समझा और इस पर उमड़ पड़े. इस रूट पर अचानक हजारों वाहन आ गए, जो पहले NH-24 या डीएनडी (DND) फ्लाईवे का इस्तेमाल करते थे. मयूर विहार से मुड़कर नए कॉरिडोर पर वाहन आ गए. 

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दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक अपडेट

बारापूला फ्लाईओवर की दूसरी तरफ की लेन पहले दिन यातायात के लिए नहीं खोली जा सकी थी. लोक निर्माण विभाग के टेंट, स्टेज और अन्य इंतजामों से भी बेरोकटोक ट्रैफिक संचालन में बाधा आई. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, गूगल मैप्स ने सुबह यात्रियों को सबसे तेज रास्ता दिखाते हुए सीधे नए कॉरिडोर की ओर मोड़ा. नए रूट पर लाइव ट्रैफिक लेयरिंग और ट्रैफिक जाम की हालत तुरंत अपडेट नहीं हो रही थी. जो भी गाड़ी रूट पर आई,उसके पास वापस मुड़ने या नीचे उतरने का कोई विकल्प नहीं था.

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