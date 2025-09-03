कर्नाटक: नेलमंगला में पति के अफेयर से परेशान महिला ने की आत्महत्या, दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज

कर्नाटक के नेलमंगला जिले के सिद्देदेहल्ली इलाके में एक 28 वर्षीय महिला, पूजा श्री के खुदकुशी का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, महिला को उसके पति नंदीश के एक्सट्रामैरिटल अफेयर से परेशान थी और उसे लगातार परेशान भी किया जा रहा था. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी तीन साल पहले हुई थी और उनकी एक बेटी भी है. फिलहाल परिवार की शिकायत पर बगलगुंटे पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. पूजा श्री का शव पोस्टमॉर्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

नोएडा का निक्की हत्याकांड भी चर्चा में

देश में दहेज प्रताड़ना के मामलों से हर साल महिलाएं खुदकुशी कर लेती है. जागरूकता के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही नोएडा में भी निक्की दहेज उत्पीड़न मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी. निक्की हत्याकांड मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस बीच रोहित की पत्नी और निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी का बयान सामने आया है. निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी ने आईएएनएस से कहा, "2016 में रूपवास गांव में निक्की के भाई रोहित से मेरी शादी हुई थी. शादी के डेढ़ महीने बाद दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट की जाने लगी. मुझे पीटते थे, दहेज की मांग करते थे. मेरे पापा द्वारा दी गई गाड़ी को लेकर कहते थे कि ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं."

जब मैं 5 लाख या 10 लाख लेकर जाती थी

निक्की की भाभी ने कहा, "मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन मैं ससुराल में सिर्फ 9 महीने ही रह पाई. जब मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए लेकर जाती थी, तभी वे मुझे वहां रखते थे. मारपीट के दौरान खुद को बचाने के लिए मैं गांव की ओर भी भागी." मीनाक्षी ने स्थानीय विधायक से अपील की और कहा, "मैं भी पल्ला गांव की बेटी हूं. मैं उनके क्षेत्र की ही बेटी हूं. जैसे निक्की को न्याय दिलवाना चाह रहे हैं, वैसे मुझे भी न्याय दिलवा दें. 9 साल हो चुके हैं, मुझे उन्होंने छोड़ रखा है." मीनाक्षी ने आगे कहा कि पंचायत में जो फैसला हुआ था, वो डिसमिस हो गया.

निक्की हत्याकांड में कई सवाल

अगर निक्की हत्याकांड की बात करें तो इससे जुड़े कई सवाल ऐसे हैं, जिनके जवाब खोजे जा रहे हैं. वहीं, निक्की की भाभी के बयान ने लोगों को चौंका दिया है. इसी बीच निक्की हत्याकांड में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसमें निक्की की सास, ससुर, जेठ और पति शामिल हैं. सबसे पहले पति विपिन भाटी की गिरफ्तारी हुई थी. इसके बाद निक्की की सास दया भाटी की गिरफ्तारी हुई, फिर निक्की के जेठ रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर भाटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया थाच कोर्ट ने 25 अगस्त को चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. परिवारवालों ने आरोप लगाया कि निक्की को जलाने से पहले उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था, निक्की की शादी 2016 में हुई थी.

(IANS इ्नपुट्स के साथ)