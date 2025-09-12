विज्ञापन
महिला ने प्रेमी संग मिल किया पति का कत्ल, सुनाई हार्ट अटैक से मौत की कहानी; मगर फिर भी खुल गई पोल

यूपी के बुलंदशहर से एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपना पति की हत्या कर दी. महिला का ये प्रेमी उसके पति का भतीजा ही बताया जा रहा है.

मेरठ:

यूपी के बुलंदशहर जिले के परतापुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. यहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद इस हत्या को हार्ट अटैक का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन मृतक की भतीजी की ने इस पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया. इस हत्या ने चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड की यादें ताजा कर दी. जिसमें मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी और शव को एक नीले ड्रम में छिपा दिया था. वहीं इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हनीमून के बहाने पति को मौत के घाट उतार दिया था.

क्या है पूरा मामला, जानिए-

बुलंदशहर के थाना बीबीनगर क्षेत्र के गांव परतापुर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति ओमपाल की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी. प्रेम में हुए अंधे दोनों अरोपियों ने मिलकर ऐसा नाटक रचा कि मानो मृतक की मौत हार्ट अटैक से हुई हो. पूरे गांव और परिवार को गुमराह भी कर दिया, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकी. मृतक की भतीजी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया, उसको दोनों के संबंधों की भनक लग गई थी और उसने पुलिस को बताया कि उसके चाचा की हत्या की गई है और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. हैरानी की बात ये है कि प्रेमी कोई और नहीं बल्कि ओमपाल का भतीजा ही है.

पत्नी ने कबूला गुनाह

पुलिस द्वारा मामले की सख्ती से जांच करने पर आरोपी ने अपने गुनाह को कुबूल किया और बताया कि पति उसकी राह में रोड़ा बन रहा था और प्रेम संबंधों को खुलकर जीने में बाधा डाल रहा था. इसी वजह से पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश रची. हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने इसे छुपाने के लिए हार्ट अटैक का खेल खेला. परिवार और गांव वालों को गुमराह करने के लिए लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही. जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी ही इस हत्याकांड के असली गुनहगार हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी प्रीति व प्रेमी अभय को गिरफ्तार कर लिया है और अब दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

गांव में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई है. लोग हैरान हैं कि कैसे कोई पत्नी अपने पति की जान ले सकती है. वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए बुलंदशहर के एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि बीते 2 दिन पूर्व ओमपाल की पत्नी और प्रेमी ने मिलकर ओमपाल का गला घोटकर हत्या कर दी थी, पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, और इनकी निशानदेही पर दुपट्टा बरामद किया गया है. जिससे ओमपाल का गला घोटकर मौत के घाट उतारा गया था, फिलहाल पूछताछ में बताया कि प्रेम संबंधों में पति बाधा बन रहा था जिसको लेकर हत्या की गई है, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर और एक साथ जी सकें.

