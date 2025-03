हवा में उड़ रहे थे गाड़ी के पार्ट्स...;वडोदरा कार हादसे में खुशकिस्मती से जिंदा बचे शख्स की आपबीती

गुजरात के वडोदरा शहर में गुरुवार रात तेज रफ्तार कार ने दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए. इस हादसे में जिस महिला की मौत हुई, उसके पति की हालत गंभीर बनी हुई है. इस हादसे में विकास केवलानी खुशकिस्मत थे कि उनकी जान बच गई, जब ये हादसा हुआ विकास की बाइक पर उसक वक्त भाई और बहन भी थे. जो कि इस हादसे में घायल हुए है. हालांकि उनकी हालत ठीक है.

हादसे में घायल हुए विकास का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इस हादसे ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया. हादसे के वक्त क्या कुछ हुआ, इससे जुड़ी दर्दनाक आपबीती विकास ने मीडिया संग शेयर की है. विकास ने बताया कि हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए घर से बाहर निकले थे, मेरे साथ मेरे भाई-बहन और सोसायटी के दो लोग भी थे. हेमाली पटेल की मौत हो गई और उनके पति पूरबभाई पटेल की हालत गंभीर है.

#WATCH | One woman has died, and four others are injured after an overspeeding four-wheeler rammed into a two-wheeler on 14th March



Gujarat: Vikas Kewalani, Vadodara Car accident victim, says, " Two people from my society and I had gone out for refreshment. One of them was… pic.twitter.com/8HRauOVq1L