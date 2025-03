रक्षित चौरसिया कौन है? वडोदरा हिट-एंड-रन केस में दो पुलिस वालों का क्यों हुआ ट्रांसफर, जानिए

Rakshit Chourasiya Vadodara hit-and-run case: होलिका दहन की रात गुजरात के वडोदरा में हुए हिट-एंड-रन केस में आरोपी रक्षित चौरसिया ने करेलीबाग इलाके में आम्रपाली कॉम्प्लेक्स के पास अपनी कार से तीन दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी. इसमें एक महिला की मौत हो गई. कई लोग घायल हो गए. एक्सीडेंट का वीडियो देख अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने भी इसे खौफनाक बताया. सबसे ज्यादा खतरनाक ये था कि रक्षित एक्सीडेंट के बाद डरने या किसी तरह का अफसोस करने के बदले उत्साह से चिल्ला रहा था. आज उसकी रिमांड एक बार फिर अदालत ने बढ़ा दी. इस दौरान वो लंगड़ाते हुए दिखाई दिया. वहीं वडोदरा के पुलिस आयुक्त ने इस मामले में प्रोटोकॉल तोड़ने की सजा के तौर पर तीन सहायक उप-निरीक्षकों (एएसआई) को अलग-अलग विभागों में स्थानांतरित कर दिया है.

क्या हुआ था होलिका दहन की रात

14 मार्च की रात होलिका दहन समारोह के दौरान रक्षित चौरसिया कथित तौर पर तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जब उसने अपनी कार पर नियंत्रण खो दिया और तीन दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए. 37 वर्षीय हेमाली पटेल अपने पति पूरव के साथ होली से एक शाम पहले अपनी बेटी के लिए रंग खरीदने के लिए निकली थी. वे स्कूटर पर थे, तभी रक्षित द्वारा चलाई जा रही कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी. हेमाली की मौके पर ही मौत हो गई और पूरव की हालत गंभीर है. कार ने दो और दोपहिया वाहनों को टक्कर मारी. एक में भाई-बहन विकास, कोमल और जयेश सवार थे और दूसरे में निशा शाह और उसके बच्चे जैनिल और रेंसी सवार थे. सभी का गंभीर चोटें आने के कारण इलाज चल रहा है.

His name is Rakshit Chaurasiya, a student of LLB, the car is of his friend Pranshu Chauhan who was sitting next to him!



The guy came out of the car after the accident and was shouting Nikita Nikita and then Om Namah shivay.



Write an essay and get the bail 🤡#vadodra #Accident pic.twitter.com/itWa0rkq3d — Omji Trivedi (@KarnTheReviewer) March 15, 2025

एक्सीडेंट के वायरल वीडियो में रक्षित कार से बाहर निकलकर सड़क पर 'एक और राउंड, ओम नमः शिवाय' चिल्लाने लगा. प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि वह नशे में था.

पुलिस हिरासत में मीडिया से बात की

#WATCH | Vadodara, Gujarat: One woman has died, and four others are injured after an overspeeding four-wheeler rammed into a two-wheeler (14/03).



Accused Rakshit Ravish Chaurasia claims, " We were going ahead of the scooty, we were turning right and there was a pothole on the… pic.twitter.com/7UMundtDXH — ANI (@ANI) March 15, 2025

रक्षित ने दावा किया है कि वह नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था. उसने मीडिया से कहा, "हम एक स्कूटर से आगे जा रहे थे, हम दाईं ओर मुड़ रहे थे और एक गड्ढा था. कार ने दूसरे वाहन को छुआ और एयरबैग खुल गया. हमारी आंखें बंद हो गईं और कार नियंत्रण से बाहर हो गई." उसने कहा कि वह 50 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चला रहा था और नशे में नहीं था. रक्षित ने यह भी दावा किया कि वह किसी पार्टी से नहीं लौट रहा था और होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने गया था. उसने कहा, "मुझे बताया गया कि एक महिला की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हो गए हैं. मैं पीड़ितों के परिवार से मिलना चाहता हूं, यह मेरी गलती है." इसी मामले में पुलिस वालों का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि हिरासत में रहने के दौरान आरोपी व्यक्ति को सार्वजनिक बयान देने की अनुमति नहीं होती है. बाद में पता चला कि ट्रैफिक विभाग के तीन एएसआई ने रक्षित को मीडिया तक पहुंचने में मदद की.

कौन है रक्षित चौरसिया

रक्षित मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है. वो एमएस यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट है और अभी 20 साल का है. इस घटना से पहले भी उसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची है. फतेहगंज में एक आवासीय अपार्टमेंट में हंगामा करने के बाद एक वकील ने उसकी और उसके दोस्तों की शहर के सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी. ये एक महीने से कम पहले की घटना है. हालांकि, लिखित माफी मांगने पर शिकायत वापस ले ली गई थी. एक और वायरल वीडियो से पता चला है कि हादसे वाली रात रक्षित ने जबरन अपने दोस्त से कार चलाने के लिए मांग ली थी.

घायल विकास का बयान

#WATCH | One woman has died, and four others are injured after an overspeeding four-wheeler rammed into a two-wheeler on 14th March



Gujarat: Vikas Kewalani, Vadodara Car accident victim, says, " Two people from my society and I had gone out for refreshment. One of them was… pic.twitter.com/8HRauOVq1L — ANI (@ANI) March 17, 2025

तेज रफ्तार कार की टक्कर घायल हुए विकास का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है. कार के टक्कर लगने के वक्त क्या कुछ हुआ, इससे जुड़ी दर्दनाक आपबीती विकास ने मीडिया संग शेयर की है. विकास ने बताया कि हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए घर से बाहर निकले थे, मेरे साथ मेरे भाई-बहन और सोसायटी के दो लोग भी थे. हेमाली पटेल की मौत हो गई और उनके पति पूरबभाई पटेल की हालत गंभीर है. विकास ने कहा कि रक्षित चौरासिया एक दम एनजॉयमेंट के मूड में था, वो नशे में भी था. हमें नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया. एक सामान्य स्थिति वाला इंसान ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा. उसने ये सब अपने एनजॉयमेंट के लिए किया. वो जो अनेदर राउंड चिल्ला रहा था, उसका सबूत है.