VIDEO: वडोदरा एक्सीडेंट में महिला की मौत, पति की हालत नाजुक, जानिए आरोपी के दावे और खुलासे

Vadodara Accident: वडोदरा एक्सीडेंट की चर्चा पूरे देश में हो रही है. कार से एक महिला की हत्या और सात अन्य लोगों को घायल करने वाले 20 वर्षीय रक्षित चौरसिया के बारे में पता चला कि इस घटना से एक महीने से भी कम समय पहले वो कानून के शिकंजे में फंस गया था, लेकिन उसे माफ़ी मांगने पर छोड़ दिया गया था. फतेहगंज में एक आवासीय अपार्टमेंट में हंगामा करने के बाद एक वकील ने उसकी और उसके दोस्तों की शहर के सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी. वकील का कार्यालय उस इमारत में है, जहां रक्षित और उसके दोस्त एक पार्टी के लिए इकट्ठे हुए थे. शोर से परेशान होकर वकील ने उन्हें आवाज कम रखने के लिए कहा. इस पर कथित तौर पर युवकों ने वकील को धमकाया और गाली दी. इस पर वकील ने पुलिस को बुलाया और पुलिस युवकों को पुलिस स्टेशन ले गई. पुलिस स्टेशन में रक्षित और उसके दोस्तों ने लिखित में माफ़ी मांगी तो कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई. स्टेशन डायरी में दोनों पक्षों के बीच समझौते का उल्लेख है.

His name is Rakshit Chaurasiya, a student of LLB, the car is of his friend Pranshu Chauhan who was sitting next to him!



The guy came out of the car after the accident and was shouting Nikita Nikita and then Om Namah shivay.



Write an essay and get the bail 🤡#vadodra #Accident pic.twitter.com/itWa0rkq3d