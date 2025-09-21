थप्पड़ का इंतकाम! 4 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या, 15 साल के पड़ोसी ने दिया वारदात को अंजाम

राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. महज 15 साल के एक किशोर ने बदले की नीयत से अपने ही पड़ोसी के चार साल के मासूम का अपहरण कर लिया और फिर इतनी बेहरमी से उसके साथ मारपीट की. गंभीर रूप से घायल बच्चे ने नई दिल्ली के कलावती अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस की तफ्तीश और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी किशोर को पकड़ा.

सूचना के मुताबिक, 17 सितम्बर की शाम करीब 6:30 बजे एक बच्चे की मां ने पुलिस को शिकायत दी कि उनका 4 साल का बेटा हर्ष घर के पास खेल रहा था और अचानक लापता हो गया. आनंद पर्वत थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दिखा कि बच्चा एक किशोर के साथ जा रहा है. मां ने फुटेज देखकर आरोपी की पहचान अपने 15 साल के पड़ोसी किशोर के रूप में की. इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत दबिश देकर आरोपी को उसके घर से पकड़ा.

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है और परिवार के साथ उसी इमारत में किराए पर रहता है, जहां पीड़ित परिवार भी रहता है. दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद और रंजिश चल रही थी. वारदात वाले दिन आरोपी ने मकान मालिक की मोटरसाइकिल लेकर उसे दूसरी जगह छोड़ दिया था. इस हरकत की जानकारी पीड़ित बच्चे की मां ने मकान मालिक को दी. उसके बाद आरोपी के पिता ने उसे डांटा और पीटा. इसी बात से वह बदले की नीयत से जल उठा और मासूम हर्ष को निशाना बनाया.

पहले 15 साल के आरोपी ने 4 साल के मासूम को धक्का देकर पहाड़ी से नीचे फेंका. जब इसके गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई तो उसने बच्‍चे को पत्थर से मारा.

पुलिस के अनुसार, आरोपी किशोर शाम को ट्यूशन से लौट रहे हर्ष को बहला-फुसलाकर पास के रामजस पार्क की ओर ले गया. पार्क के अंदर जंगल जैसी जगह पर उसने बच्चे को करीब 30 फीट ऊंचाई से नीचे झाड़ियों में धक्का दे दिया. इतना ही नहीं आरोपी ने मासूम के सिर पर पत्थर से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर वहीं छोड़ दिया और घर लौट आया.

पुलिस ने मौके से किया रेस्क्यू

गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने हर्ष को बेहोशी की हालत में झाड़ियों से निकाला और तत्काल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया. बच्चा गंभीर चोटों के चलते आईसीयू में भर्ती रहा, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद आज उसकी मौत हो गई.

मामले में पहले अपहरण और हत्या की कोशिश की धाराएं दर्ज की गई थीं. अब मासूम की मौत के बाद पुलिस ने हत्या की धारा भी जोड़ दी है.

मौके से अहम सबूत बरामद

पुलिस कीटीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर कई अहम सबूत जब्त किए हैं. आरोपी की निशानदेही पर ही बच्चा बरामद हुआ. इस घटना से न सिर्फ इलाका बल्कि राजधानी का हर नागरिक सहम गया है कि कैसे महज 15 साल का एक किशोर इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकता है.

इलाके में दहशत और गुस्सा

हर्ष की मौत की खबर सुनकर पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है. लोग हर्ष का शव लेकर न्याय की गुहार लगाने प्रदर्शन करने आनंद पर्वत थाने पहुंचे. मोहल्ले के लोग आक्रोश में हैं और वे आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. बच्चों के माता-पिता में भी डर का माहौल है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी किशोर को सुधार गृह भेजा गया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी के तमाम पहलुओं, मानसिक हालात और परिवारिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जा रही है.