विज्ञापन
विशेष लिंक

जोधपुर में वकील के साथ मारपीट का मामला गरमाया, पुलिस कमिश्नर ने जांच के दिए आदेश

पुलिस और वकील के बीच विवाद मामले में देर रात तक वकील कुड़ी थाने के बाहर बैठे धरने पर बैठ गए.

Read Time: 2 mins
Share
जोधपुर में वकील के साथ मारपीट का मामला गरमाया, पुलिस कमिश्नर ने जांच के दिए आदेश
जोधपुर:

राजस्थान के जोधपुर में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाव बढ़ गया है. घटना कुड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां एक वकील ने बयान लेने वाले स्टाफ की वर्दी को लेकर सवाल किया. इस पर दरोगा साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि इसे 151 में अंदर डालो. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने वकील का गिरेबान पकड़ लिया.

ये भी पढ़ें: उदयपुर की शाही शादी में 350 करोड़ खर्च! महलनुमा होटल, सजावट से लेकर मेहमानों तक पानी की तरह बहाया पैसा

वकीलों में भारी आक्रोश

इस घटना के बाद वहां मौजूद वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया.  देर रात तक अधिवक्ता कुड़ी थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे. हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है और आज राजस्थान हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है.

पुलिस का पक्ष

थाना अधिकारी का कहना है कि रेप पीड़िता के बयान दर्ज करने के दौरान रीडर ने वकील से आधार कार्ड मांगा था. इसी बात को लेकर वकील ने रीडर को धमकाना शुरू कर दिया. पुलिस का दावा है कि वायरल वीडियो में आगे का हिस्सा काटकर बाद का वीडियो वायरल किया गया है.

ये भी पढ़ें : न एक रुपया खर्च, संविधान की शपथ... दो जजों ने सादगी से जिला कलेक्ट्रेट में रचाई शादी

जांच और सुरक्षा व्यवस्था

इस मामले के वीडियो वायरल होने के बाद देर रात कुड़ी थाने में आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया. वहीं, पुलिस कमिश्नर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एडीसीपी पश्चिम रोशन मीणा को जांच के आदेश दिए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lawyer Assaulted In Jodhpur, Jodhpur Police And Lawyer Dispute, Rajasthan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com