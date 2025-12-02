जोधपुर में वकील के साथ मारपीट का मामला गरमाया, पुलिस कमिश्नर ने जांच के दिए आदेश

राजस्थान के जोधपुर में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाव बढ़ गया है. घटना कुड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां एक वकील ने बयान लेने वाले स्टाफ की वर्दी को लेकर सवाल किया. इस पर दरोगा साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि इसे 151 में अंदर डालो. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने वकील का गिरेबान पकड़ लिया.

वकीलों में भारी आक्रोश

इस घटना के बाद वहां मौजूद वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया. देर रात तक अधिवक्ता कुड़ी थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे. हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है और आज राजस्थान हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है.

पुलिस का पक्ष

थाना अधिकारी का कहना है कि रेप पीड़िता के बयान दर्ज करने के दौरान रीडर ने वकील से आधार कार्ड मांगा था. इसी बात को लेकर वकील ने रीडर को धमकाना शुरू कर दिया. पुलिस का दावा है कि वायरल वीडियो में आगे का हिस्सा काटकर बाद का वीडियो वायरल किया गया है.

जांच और सुरक्षा व्यवस्था

इस मामले के वीडियो वायरल होने के बाद देर रात कुड़ी थाने में आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया. वहीं, पुलिस कमिश्नर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एडीसीपी पश्चिम रोशन मीणा को जांच के आदेश दिए हैं.