ईनो-टूथपेस्ट के साथ अब सिगरेट भी असली नहीं... नकली प्रोडक्ट्स बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली ईनो और सेंसोडाइन बनाने की दो फैक्ट्रियां पकड़ी हैं. साथ ही मौके से मशीनें, पैकेजिंग मटेरियल और भारी मात्रा में नकली माल जब्त किया गया. 

  • दिल्ली पुलिस ने नकली ईनो, सेंसोडाइन टूथपेस्ट और गोल्ड फ्लैक सिगरेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है.
  • क्राइम ब्रांच की छापेमारी में करीब तीस लाख रुपये मूल्य के नकली उत्पाद और मशीनरी जब्त की गई है.
  • छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से कई पहले भी नकली उत्पाद बनाने में शामिल रहे हैं.
नई दिल्‍ली :

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजधानी में नकली प्रोडक्ट्स बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने छापेमारी कर करीब 30 लाख रुपये के नकली ईनो, सेंसोडाइन टूथपेस्ट और गोल्‍ड फ्लैक सिगरेट बरामद की है. इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली में नकली प्रोडक्ट्स बनाने और सप्लाई करने का काम हो रहा है. इसके बाद पुलिस टीम ने कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर लगातार छापेमारी की. 

पहली छापेमारी विजय विहार, रोहिणी और कश्मीरी गेट इलाके में हुई. इसके बाद 10 अगस्त को मजरी-कराला गांव और 11 अगस्त को बवाना में छापे मारे गए. 

दो फैक्ट्रियों से नकली माल जब्‍त

यहां से नकली ईनो और सेंसोडाइन बनाने की दो फैक्ट्रियां पकड़ी गईं. मौके से मशीनें, पैकेजिंग मटेरियल और भारी मात्रा में नकली माल जब्त किया गया. 

पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से कई पहले भी इस तरह की हरकतों में शामिल रह चुके हैं. इन आरोपियों को पकड़ा- 

  1. ओनम जैन उर्फ ओम (गाजियाबाद का रहने वाला) – साल 2022 से नकली ईनो और सेंसोडाइन सप्लाई कर रहा था. 
  2. सुरेंद्र बंसल (दिल्ली) – अप्रैल 2025 से नकली ईनो बनाने की यूनिट चला रहा था. 
  3. शिवा उर्फ शिव कुमार (बवाना, दिल्ली) – नवंबर 2024 से नकली सेंसोडाइन बना रहा था. 
  4. मनोज कुमार गुप्ता (जयपुर, राजस्थान) – नकली ईनो और सेंसोडाइन खरीदता था. 
  5. दीपक उर्फ दीपु (रोहिणी, दिल्ली) – नकली ईनो और गोल्‍ड फ्लैक सप्लाई करता था. 
  6. मनीष जैन (कैलाश नगर, दिल्ली) – नकली गोल्‍ड फ्लैक सिगरेट का खरीदार.

पुलिस के छापे में ये सामान हुआ बरामद

पुलिस को छापों के दौरान बड़ी मात्रा में नकली सामान मिला, जिनमें शामिल हैं:

  • 1 लाख से ज्यादा ईनो के नकली स्टिकर्स
  • 360 खाली डिब्बे और 1400 से ज्यादा पैक पाउडर
  • 3,800 से ज्यादा सैंसोडाइन के नकली टूथपेस्ट ट्यूब
  • ढेरों पैकिंग बॉक्स, बोतल कैप्स और टेप रोल्स
  • 2550 पैकेट नकली गोल्‍ड फ्लैक सिगरेट
  • साथ ही, नकली सामान तैयार करने वाली भारी-भरकम मशीनें भी जब्त की गईं. 

नकली प्रोडक्‍ट्स की सप्‍लाई रोकने का दावा

क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि इस कार्रवाई से मार्केट में नकली प्रोडक्ट्स की सप्लाई रुक गई है. नकली सामान बेचने से न केवल लोगों की सेहत खतरे में पड़ती है, बल्कि असली कंपनियों को भी बड़ा नुकसान होता है. पुलिस ने कहा कि इस तरह का नेटवर्क पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है. 

