मुंबई: नेवी नगर से चोरी हुई INSAS राइफल बरामद, दो आरोपी भाई तेलंगाना से गिरफ्तार

मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने नेवी नगर से चोरी हुई INSAS राइफल और गोलियों को बरामद कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने तेलंगाना के आसिफाबाद जिले से दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. जिन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम राकेश डुबला और उमेश डुबला है. इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक आरोपी भारतीय सेना में ‘अग्निवीर' के तौर पर सेवा दे रहा है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, 6 सितंबर की रात एक आरोपी नौसेना की वर्दी पहन नेवी नगर पहुंचा और फिर वहां ड्यूटी पर तैनात जवान को यह कहकर झांसा दिया कि वह उसे रिलीव करने आया है. बस विश्वास में आकर जवान ने अपनी सर्विस INSAS राइफल और कारतूस उसे सौंप दिए. इसके बाद आरोपी ने हथियार परिसर की दीवार के पार फेंक दिए, जहां उसका भाई पहले से मौजूद था. इसके बाद दोनों आरोपी हथियार लेकर फरार हो गए और सीधे तेलंगाना पहुंच गए.

पुलिस ने कैसे पकड़ा

पुलिस ने तकनीकी निगरानी और जांच के आधार पर उनका ठिकाना नक्सल प्रभावित इलाके में ट्रेस किया. जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने स्थानीय पुलिस और एसपी के सहयोग से ऑपरेशन चलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जा रहा है. एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि नौसेना की वर्दी उन्हें कहां से और कैसे मिली, और क्या इस चोरी के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है.